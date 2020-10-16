Тверичане стали строже относиться к масочному режиму, как только число суточных заражений перевалило за сотню

Везде быть в маске – судьба моя... Селфи: Степан КАМЕНЕВ.

Из-за того что осенью обострилось заболевание, каждый день я вынужден ездить на процедуры к врачу, который лечит меня второй год подряд. По дороге до коммерческой клиники невольно начинаешь следить, все ли ходят по улицам и заходят в транспорт в масках. В самой больнице, пусть и оказывают услуги за деньги, за соблюдением масочного режима строгого следят.

От остановки на улице Королёва до клиники на Скворцова-Степанова ходит прямым рейсом автобус № 55 «Транспорта Верхневолжья». Дорога занимает практически час времени. В разные дни недели соблюдать социальную дистанцию в транспорте то легче, то сложнее – в утренние часы пассажиров бывает особенно много. Зато после введения на территории области обязательного масочного режима лишь единицы игнорируют требования Роспотребнадзора.

На данный момент ещё не начали штрафовать за отсутствие масок, однако население проявило дисциплинированность. Пока еду по ежедневному маршруту, вижу из окна тех, кто спускает на подбородок средство индивидуальной защиты, чтобы подышать воздухом, отойдя от других людей на почтительное расстояние. Часть народа купила респираторы с клапанами.

Антисептик для посетителей клиники. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Медицинское учреждение, куда я иду на процедуры, посещают строго по записи. Но временами в фойе скапливается от двух до пяти пациентов. Сейчас прямо на входной двери указано, что вход без маски воспрещён. 15 октября один из посетителей попытался зайти, только прикрыв рот рукой, но его сразу же остановили и попросили подождать на крыльце. Администратор сделала из салфеток и марли маску-повязку и только тогда зарегистрировала мужчину.

Сами специалисты поголовно ходят в масках. Если в период послаблений ещё можно было увидеть кого-то из врачей в приспущенной маске, то сейчас, по моим наблюдениям, никто так не делает. У стойки регистрации установили высокий пластиковый экран, а для всех входящих поставили на низкую тумбу антисептик. Ожидая своё время приёма, побрызгал им руки, понюхал – острого запаха спирта не почувствовал. Бесконтактным термометром мне измерили температуру.

Рециркулятор воздуха в клинике.

Кроме того, придя утром 16 октября в клинику, увидел, что администраторы поменяли место дислокации рециркулятора воздуха. Оказалось, что используется он уже давно и свою эффективность показал.

– Такой есть только у нас и у Президента, – шутит невролог.

Между тем ситуация серьёзная. Влажную уборку в коридорах делают практически каждые полчаса. Всё-таки никто не отменял помимо коронавируса плановые обследования организма, обострение хронических заболеваний и просто неполадки со здоровьем. И к гастроэнтерологу, и на УЗИ, и к неврологу, и к урологу ежедневно есть запись.

Мой лечащий врач сетует на то, что количество заболевших в регионе увеличивается. Опасается, как бы коммерческой лечебнице не пришлось вновь уйти на вынужденный перерыв, как было весной. Даже в его кабинете я не снимаю маску. Благо, того не требует процедура.

Сколько заразилось коронавирусом в Тверской области. Графика: ПТО.

– Сейчас очень важно беречь себя. Вот мы с вами проходим курс лечения, если вдруг заболеете ОРВИ, гриппом или, того хуже, ковидом – все усилия будут насмарку! Коронавирус – очень опасная болезнь, которая обостряет многие недомогания, – размышляет вслух мой доктор.

На сегодняшний день в Тверском регионе не вводят жёстких запретов на работу для предпринимателей. В том числе в сфере медицинских услуг. Но посетителям и сотрудникам нужно быть максимально осторожными. Это касается и использования средств индивидуальной защиты.