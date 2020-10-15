В воскресенье в Твери возможны заморозки, снег и... грозы

А в начале следующей недели усилится ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мадридскую осень сменяет осень российская. Да какая! Погода добавит нервов автомобилистам и метеочувствительным людям.

- Мы погружаемся в ноябрь. В субботу днем не больше +6, в воскресенье +3. В ночь на субботу и на воскресенье возможны небольшие заморозки до -1, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - И если в субботу практически без осадков, то в воскресенье небо затянут плотные облака, прольются дожди, а местами могут выпасть первые снежинки.

Дождь и снег - еще не все. Из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс в воскресенье не исключены грозы! Правда, лишь местами. Еще один сюрприз подкинет атмосферное давление: в субботу 753 мм рт. ст., а в воскресенье уже всего 736 мм.

В начале будущей недели днем ожидаем +4… +6. Усиливается ветер: ко вторнику до 9 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и к среде достигнет отметки в 750 мм.

И хоть зима пока не близко, в ночные и утренние часы дороги уже становятся скользкими. Автомобилисты, будьте осторожны!

Радует одно - сильных заморозков пока не ожидается, а в обозримом будущем может даже немного потеплеть. Об этом подробнее мы расскажем в следующем прогнозе. Но областная Госавтоинспекция все же рекомендует поменять резину на зимнюю.

Что до метеочувствительных людей, им в воскресенье лучше отказаться от ответственных дел, уборки и поездок по магазинам. Заварите чаю и позвольте себе просто отдохнуть с любимой книгой или сериалом. Кстати, от слабости и сонливости отлично помогает настойка женьшеня или родиолы розовой. Главное - не переборщите, они могут вызвать учащенное сердцебиение.

Поменьше думайте о плохом и будьте здоровы!