Досуг в Твери с 15 по 28 октября: музыка от шансона до классики и кинометражки со всего мира

Тверская академическая филармония в ближайшие дни приглашает любителей музыки сразу на три концерта. Фото: Тверская филармония.

КОНЦЕРТЫ

30 лет на сцене

В Тверской академической филармонии в ближайшие дни пройдет сразу несколько интересных концертов.

15 октября на сцену выйдет заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель) в сопровождении губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», которому исполняется 30 лет. Тверской публике представят программу «Музыкальное паломничество».

Художественный руководитель и главный дирижер – Андрей Кружков

В этот вечер будут играть немецкого композитора-романтика Роберта Шумана, а также в программе - концерт для виолончели с оркестром ля-минор Петра Чайковский и впервые в Твери - вариации на тему Рококо, соч. 33 Алексея Шора.

Начало: 18:30.

Стоимость билетов: 600-500 руб.

Солировать будет виртуозный виолончелист заслуженный артист России Борис Андрианов. Фото: Тверская филармония

Игры в джаз

16 октября гостей филармонии ждет его величество джаз. Вернее программа «Игры в джаз».

Играть будут Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано) и Заслуженная артистка России Армине Саркисян (вокал).

Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. В обширном репертуаре певицы Армине Саркисян органично сочетаются мировые джазовые стандарты, проникновенные мотивы русских романсов, кубинские болеро и французская лирика.

Подыграет этим виртуозом замечательный контрабасист Сергей Васильев.

В программе: джазовые хиты Дж. Керна, Дж. Гершвина, М. Леграна, Р. Чарльза, Б. Фомина и др.

Начало 18:30.

Стоимость билетов: 1000-900 руб.

Время сыграть в джаз. Фото: Тверская филармония

Споем хором

20 октября филармония представляет концертную программу Губернаторского камерного хора «Русский партес» (художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков, хормейстеры: Сергей Левин, Галина Шлёнская)

Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Ольга Орлова

В программе: К. Тушинок. Хоровое действо по басням И. Крылова (Первое исполнение в Твери!); духовная музыка А. Александрова, П. Чеснокова, Е. Лебедевой, С. Левина и др

Начало: 18:30

Стоимость билетов: 400 руб.

«Русский партес» - это услада для ушей. Фото: Тверская филармония

Ансамбль песни и барабанов

17 октября в клубе BIGBEN выступит культовый ансамбль песни и барабанов «Запрещенные барабанщики».

Вряд ли найдутся такие, которые не слышали и не напевали под нос, помимо своей воли, такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD». Что ни песня – то хит. Хочешь – танцуй до упаду с друзьями в ритме бесконечного карнавала, хочешь – пей, наливай, пей – и подпевай до боли душевной знакомые веселые слова.

Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.

Начало: 18:00

Цена билета: О 1200 до 1300 рублей.

В Твери даст барабанов культовый ансамбль. Фото: клуб BIGBEN

Осень нам танцует вальс-бостон

19 Октябрь в ДК «Пролетарка» даст концерт Народный артист России Александр Розенбаум – артист, который не нуждается в представлении. «Я артист. Рабочий человек сцены», – говорит про себя сам Розенбаум.

Как пишут организаторы концерта, «Его голос пронизывает своей жизненной энергией, но и в то же время завораживает удивительной мелодичностью. Он поёт песни, которые пробуждают в душах публики доброту и надежду, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова. Свои концерты Александр Яковлевич называет «домашними»: в зале собирается родная публика и царит необыкновенная душевная атмосфера. Зрители узнают песни и подпевают автору. А Розенбаум доверяет зрителю, как никакому другому, считая его как добрым другом, так и строгим судьёй».

Начало: 19:00

Цена билета: 2000 - 5000 рублей.

В Тверь едет доктор Розенбаум. Фото: Борис КУДРЯВОВ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Короткий метр со всего света

В центре современной культуры «Рельсы» 17 и 18 октября пройдет фестиваль короткометражного кино. Будут представлены фильмы из программы международного фестиваля короткометражных фильмов «shnit». Он проходит одновременно в семи странах на четырех континентах и объединяет более 40 000 создателей и любителей кино.

Организаторы пишут: «Как и в прошлые годы, картины обращаются к обширной аудитории и расширяют представления о традиционных жанрах, исследуя возможности короткометражного кино. Каждый отобранный в программу фильм имеет свой особый голос и напоминает о многообразии окружающего мира».

17 октября показ начнется в 19:00, 18-го — в 14:00, 16:30 и 19:00.

Цена билета на каждый показ: 200 рублей.