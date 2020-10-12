«Если бы я заранее знал обо всех трудностях, никуда бы не поехал»: Тверь посетил путешественник Григорий Кубатьян

Путешественник Григорий Кубатьян рассказал в Твери о покорении Африки на мотоцикле. Фото: из личного архива Григория Кубатьяна.

Книга журналиста Григория Кубатьяна, который сотрудничает и с «Комсомольской правдой», называется «Великий африканский крюк» и рассказывает о путешествии на мотоцикле по африканскому континенту. В одном из тверских кафе автор поведал читателям о том, как в 2008 году согласился стать напарником известного российского байкера в покорении на мотоциклах Африки, как чуть не утонул в поездке и о возвращении на родину через Белоруссию.

Это четвёртая книга Григория Кубатьяна, не считая путеводителей. Путешествует, так сказать, на профессиональной основе Григорий Степанович с 1997 года. Владеет английским, португальским, чуть-чуть французским, китайским языками и фарси.

В 2008 году, когда состоялась экспедиция, лёгшая в основу книги «Великий африканский крюк», никто ещё не объезжал Африку на мотоциклах целиком. Тогда удалось найти спонсоров, а вот выбора хороших мотоциклов, пригодных для этих целей, в России ещё не было.

До Алексея и Григория никто не рисковал объехать Африку на мотоциклах. Фото: из личного архива Григория Кубатьяна.

Байкер Алексей Помор взял для проекта австрийский мотоцикл KTM990 Adventure, а Григорий Кубатьян – Suzuki V-Strom, который, как поделился писатель, для африканских дорог и внедорожья совсем не подходил. Григорий Степанович надел в поездку спецзащиту, которая не раз спасала его во время падений.

– Мы были в довоенной Сирии, в то время это была одна из лучших стран для путешествий. Супербезопасная, где никто не воровал. Очень гостеприимные люди, которые всегда готовы пригласить в гости, накормить, напоить и побеседовать с вами. Даже приютить на несколько дней, – рассказывает Григорий Кубатьян.

Но основная часть путешествия пролегала через Африканский континент. Египет показал себя страной двойных стандартов и запретов, где, кроме как в туристической части, мало где возможно фотографировать, где очень разнится уровень жизни, где высок уровень исламского радикализма. Пытаясь объехать вечером один из постов полиции, Григорий чуть не утонул, упав в ирригационный канал прямо на мотоцикле.

Григорий Кубатьян с радостью запечатлевает каждый момент путешествия. Фото: из личного архива Григория Кубатьяна.

В Эфиопии пришлось платить за фотографию: один щелчок фотоаппарата - один быр (около 10 центов. – Ред.). Кения встретила ужасными дорогами с жидкой грязью, по сторонам которых дежурят разбойники. Если посмотреть на фото, можно подумать, что это какая-то проселочная дорога в глубинке России. В один момент у мотоцикла Григория отвалилось запасное колесо, и туземцы чуть было не сделали из запаски для себя обувь.

ЮАР оказалась самой русофобской страной, где уточняли по поводу шпионства для КГБ. Это повелось ещё со времён Советского Союза, когда в африканской стране шла гражданская война, и СССР поддерживал одни силы, а западные страны – другие. Зато там удалось купить новую приборную панель для Suzuki, которые приходилось чинить всю дорогу.

– В ЮАР я столкнулся с бандой буров-байкеров, которая пригласила меня покататься с ними. Лидер мотобанды носил прозвище Робокоп, то есть робот-полицейский, из-за своего железного протеза. Это был бывший полицейский, который попал в аварию и остался без ноги, но не бросил гонять на мотоцикле, - продолжал рассказ Григорий Кубатьян.

В уютной атмосфере кафе Григорий Кубатьян говорил о трудностях путешествия по африканским странам. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сложно перечислить все приключения, смешные и опасные, а также опасно-смешные, которые случились в дороге с Григорием и в меньшей степени, как я понял, с Алексеем. Всё это описано в книге. Включая незаконный перелёт на грузовом самолете в Белоруссию. На встрече я не мог не задать вопрос, мучающий меня с самого начала презентации, по поводу времени на путевые заметки.

– Писал урывками во время стоянок. Во время одного из ЧП у меня утонул портативный компьютер со всеми материалами. Когда заказывал в одной из африканских стран доставку ноутбука, мне не смогли назвать марку, а сообщили просто: «Ноутбук». Самое интересное, что он оказался с клавиатурой на арабском, – с улыбкой ответил на мой вопрос Григорий.

В завершение вечера путешественник раздавал автографы. Когда я рассказал о работе в тверской редакции «Комсомольской правда», Григорий, который сотрудничает с «Комсомолкой», улыбнулся и подписал одну из книг для редакции. Кто знает, возможно, одна из поездок журналиста и путешественника будет пролегать через Тверскую область.

Два автора «Комсомолки» – Григорий Кубатьян (справа) и Степан Каменев (слева). Фото: из личного архива Степана Каменева.

ИЗ ДОСЬЕ КП:

Григорий Кубатьян изначально, будучи студентом, путешествовал автостопом, потом ездил на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, паруснике... Практически на всех видах транспорта. Закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности экономист. Но занялся журналистикой, так как накопился массив историй, которые захотелось рассказать. Начал писать о своих путешествиях и публиковаться. Сотрудничает с многими изданиями, как тематическими, так и широкого формата. Объездил полсвета.