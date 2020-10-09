Что делать, если отопление в Твери обещали включить, но батареи дышат холодом

Октябрь на дворе, но не везде в Твери есть отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери с 1 октября началось подключение отопления в жилых домах. Всё должны были завершить менее чем в течение недели. Однако что делать, если у вас в многоэтажке батареи так и не потеплели?

К примеру, в Твери, на улице Склизкова, в нескольких домах должны были включить отопление 5 октября. Но на три дня задержали и включили только 8 октября. И то только после того, как жители начали разрывать телефон управляющей компании звонками. В УК всё время отвечали, что «происходит развоздушивание системы и регулировка – ждите».

Как рассказала «КП»-Тверь» одна из жительниц, пришёл инженер, и всё наладили. Тверичанка задается вопросом: были ли, как положено, готовы многоэтажки к осенне-зимнему периоду? Кроме того, как пояснила женщина, перерасчёт за четыре дня без отопления не сделают. В этом виновата управляющая компания.

По другому адресу, на улице Горького, в домах одной из УК по графику батареи должны были стать тёплыми еще 1 октября. Так и случилось, но спустя буквально несколько часов 1 октября же отопление отключили. Обращения в управляющую компанию внятного ответа не дали.

– В УК говорили, что где-то авария, потом стали говорить, что кто-то в доме нажаловался, будто у него в подвале испортилось что-то из-за отопления. Вчера опять про какую-то аварию говорили, но на сайте «Тверской генерации» я не нашла в списке никаких аварий по моему адресу. Сегодня должны дать точно, – поделилась жительница дома на улице Горького.

Чёрный кот на трубе как знак. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Как указано на сайте компании «Тверская генерация», именно управляющие компании, обслуживающие дома, играют немаловажную роль в пуске отопления.

– Их представители должны не только уведомить ресурсоснабжающую организацию о подключении домов к системе центрального отопления, но и выполнить техническую часть работ: открыть задвижки на подаче тепла во внутридомовую систему отопления, произвести её развоздушивание, повторно обойти и проверить равномерный прогрев всех отопительных приборов и убедиться в отсутствии утечек, – указано в материале на интернет-ресурсе «Тверской генерации».

Главное, чтобы всё это было сделано вовремя.

Если управляющая компания или председатель товарищества собственников жилья не помогают в ситуации с отсутствием отопления в многоэтажке, следует звонить в энергетическую компанию или контролирующие органы.

– Горячая линия «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00;

– круглосуточная диспетчерская служба администрации Твери: (4822) 34-87-07;

– горячая линия Госжилинспекции: (4822) 65-50-11. Эта организация может проверить деятельность УК.

Согласно нормативам, допустимый перерыв в отоплении суммарно в месяц – 24 часа.

Если температура в жилых помещениях от 12 до 22 градусов – не более 16 часов.

Если от 10 до 12 градусов – не более восьми часов.

Если от восьми до 10 градусов – не более четырёх часов.