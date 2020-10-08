В субботу в Твери пройдут дожди

Начало октября выдалось весьма теплым. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эх, если б не дожди, можно было бы сказать, что в Верхневолжье погода для осени просто замечательная. Судите сами, в этом октябре в Тверском крае средняя температура превышает норму на 8,3 градуса. Об этом «КП»-Тверь» сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Она рассказала, что в Верхневолжье еще на неделю точно сохранится весьма теплая для второго осеннего месяца погода.

- Мы сейчас находимся между антициклоном на востоке и циклоном на западе, - пояснила Наталья Сердитова. - В пятницу, субботу, воскресенье и в начале следующей недели к нам придут потоки теплого ветра с юга. Причем ветер будет слабым. Правда, в пятницу нас ждут интенсивные дожди, в субботу - небольшие осадки, должно выглянуть солнце. Воскресенье обещает быть ясным, без дождей. В начале недели будет переменная облачность.

В выходные будет тепло, до +16 днем, +10 ночью. К середине следующей недели и вовсе должно потеплеть до + 18 днем, +12 ночью.

Атмосферное давление в выходные будет выше нормы - 755-756 миллиметров ртутного столба, в начале следующей недели чуть снизиться.

Кстати, напомним, самый холодный октябрь за историю наблюдений был зафиксирован в 1976 году. Тогда средняя температура второго осеннего месяца в Верхневолжье составила -2 градуса. Самый же теплый октябрь в Твери был зафиксирован в 1935 году. Тогда среднемесячная температура составила 8,3 градуса с плюсом. Посмотрим, что будет в этом.