Ну, ты это, заходи, если что: Жители одной из многоэтажек Твери украсили унылый подъезд рисунком известных персонажей из советского мультфильма

К персонажам мультфильма еще фон дорисуют. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Переделав одну известную фразу из популярного фильма, можно сказать: «Господи, как скучны наши подъезды». И, правда, вид многих подъездов многоэтажек — сплошная скука, серость и уныние... Однако, бывает, что жители меняют картину.

Вы скажите, что за чушь, о чем это вы вообще. Но все начинается с мелочей.

Впрочем, не будем тянуть пса, а тем более волка за хвост.

В Твери жители одной из многоэтажек одного из дворов на улице Левитана решили, что серый подъезд надо разукрасить. Решили и сделали.

Сначала на одной стене подъезда появилось изображение пса и волка из потрясающего мультфильма режиссера Эдуарда Назарова «Жил был пёс». Нарисовала их одна из жительниц — студентка Ирина со своей подругой. Не сказать, что точь-в-точь, но смотрится, по моему, неплохо. Уж точно лучше, чем серая стена.

- У меня художественного образования никакого нет, просто люблю рисовать с детства, и вдруг пришла идея «оживить» хоть немного подъезд, - рассказала девушка. Почему именно эти персонажи? Просто очень люблю этот мультфильм. Современные мультфильмы не такие, как раньше, проигрывают, души меньше. Пес и волк, по-моему, потрясающе колоритные, веселые персонажи.

Инициативу, кстати, поддержал и старший по дому, даже дал денег на краски.

Оживилась рисунком и другая стена подъезда. Её разукрасила уже другая жительница подъезда, представитель старшего поколения — Светлана Николаевна. У нее, кстати, тоже нет никакого художественного образования, она в прошлом хореограф.

Противоположенную стену тоже "оживили". Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Светлана Николаевна рассказала, что теперь собирается дорисовать фон для пса и волка:

- В мультфильме они есть и в летнем, и в зимнем антураже. Но я хочу сделать летний, так повеселее и ярче будет.

Что интересно, реакция на эти художества у жильцов подъезда была неоднозначной. Некоторые даже выражали резкое недовольство: мол, зачем это? Чудные люди, неужели серая стена лучше?

Однако, по словам Ирины и Светланы Николаевны, некоторые жильцы дома из соседних подъездов уже говорили, что было бы неплохо и у них стены какими-нибудь рисунками приукрасить. Может, в этом дворе станет меньше серых стен…