«Вторичка» в Твери дорожает быстрее, чем в соседних регионах и в среднем по стране

Успели купить квартиру - радуйтесь. Цены на жилье в Твери растут довольно быстрыми темпами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Квартирный вопрос сегодня угрожает испортить тверичан больше, чем жителей столицы. В Твери с начала 2020 года квадратный метр на вторичном рынке недвижимости подорожал на 3,6%, а цена квартиры - на 7,2 %.

Это существенно больше, чем в Москве и в среднем по городам России. В РФ «квадрат» вырос в цене на 2,2%, а средняя квартира - на 2,8%. В Москве - на 0,6% подорожали и метры, и квартиры.

Данные о динамике цен на вторичке опубликовал портал недвижимости "МирКвартир". В статистику вошли 68 городов с населением свыше 300 тыс. человек и две области - Московская и Ленинградская.

Составители отмечают, что за три квартала нынешнего года в 53 городах страны цены квадратного метра на вторичном рынке выросли, в шестнадцати упали и в одном городе (Чебоксары) остались неизменными.

Используя эти данные, «КП»-Тверь» составила рейтинг роста цен на вторичном рынке жилья.

Среди семидесяти муниципалитетов Тверь оказалась на 23-м месте по росту цен за квадратный метр на вторичном рынке и на 19-м месте по росту цен на квартиры. По данным аналитиков портала недвижимости, квадратный метр на вторичном рынке у нас в среднем стоит 52 541 рубль, а квартира - 3 млн 38 тыс. 991 рубль.

Большой прирост к стоимости квадратного метра с января по сентябрь аналитики отметили в Севастополе (+10,4%), Череповце (+9,9%), Махачкале (+9%), Чите (+8,3%) и Туле (+7,9%).

Подешевели же метры за три квартала более всего в Архангельске (–7,4%), Ленинградской области (–5,3%), Владикавказе (–5,2%), Якутске (–3%) и Нижнем Тагиле (–1,3%).

Среди соседствующих с нами областных столиц в список попали Вологда, Смоленск и Ярославль. Все эти города, равно как и Подмосковье, уступают Твери в темпах подорожания жилья. В Вологде квадратный метр на вторичке за три квартала подорожал на 3,2%, в Ярославле - на 1,8%, в Подмосковье - на 0,3%, а в Смоленске и вообще подешевел на 0,2%.

Как отмечают специалисты портала, тенденция к подорожанию жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в ближайшем будущем сохранится.

Рейтинг городов по росту цены за квадратный метр на вторичном рынке. Лист 1.

Рейтинг городов по росту цены за квадратный метр на вторичном рынке. Лист 2.

Рейтинг городов по росту цен на квартиры на вторичном рынке. Лист 1.