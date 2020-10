Досуг в Твери с 7 по 14 октября: Искушение и рок, фортепиано и сказка, арт и география

Несмотря на коронавирус, культурная жизнь в Твери все-таки ожила. Фото: турпортал Тверской области welcometver.ru

В Твери ожила культурная жизнь, есть куда сходить, и приятно провести свободное время. Событий пока предостаточно, несмотря на на то, что кривая статистики коронавируса вновь ползет вверх...

СПЕКТАКЛЬ

Сделка Фауста

9 октября в Тверском театре юного зрителя играют трагедию - «Фауст. Первый опыт». Это завораживающий спектакль, который поставил режиссер Роман Феодори. В главных ролях супер-артисты ТЮЗа, мастера лицедейского искусства Александр Романов и Андрей Иванов.

Как написано в мини-рецензии к спектаклю, в его основе — искушение. Ради познания тайн природы бытия доктор Фауст пошел на сделку с Мефистофелем. Что его спасет от ада? Только чистая любовь… Зрителю предстоит ответить на вопрос: для кого из них взаимоотношения основаны на страсти, а для кого – на любви, и какую цену каждый из них готов заплатить за благополучие другого.

Начало в 18:30

Стоимость: от 400 до 500.00 рублей.

Поспешите, билетов — мало.

Заказать билет можно на сайте ТЮЗа.

В центре внимания два мастера ТЮЗа - Александр Романов и Андрей Иванов. Фото: ТЮЗ

КОНЦЕРТЫ

Эхо рок-легенды

9 октября в клубе BIGBEN обещают зажечь не по-детски. Трибьют-группа Plumbum DreamZ, как всегда, сыграет и споет песни отцов хард-рока — легендарной группы LED ZEPPELIN.

Будет всё. И безудержное веселье Rock’N’Roll, и глубокая меланхолия Babe I’m Gonna Leave You, и яростные аккорды Heartbreaker, и драматизм Since I’ve Been Lovin’, и философские изыскания Stairway To Heaven, и сумрачная психоделия No Quarter…

Pumbum DreamZ исполгняют музыку своией любимой рок-группы уже больше 14 лет. И азщарта в них при этом еще хватает.

Сбор гостей: 19:30

Стоимость билетов: от 600 до 700 рублей.

Купить билет можно по ссылке на сайте клуба BIGBEN или непосредственно в нем.

В Твери сыграют отцов хард-рока. Фото: клуб BIGBEN

Вечер музыкальных гармоний

Тверская академическая филармония 10 октября приглашает на вечер фортепианной музыки.

Произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Шопен, Равель, исполнят виртуозные музыканты - лауреаты международных конкурсов Максим Шаталкин и Ольга Кудрякова.

Максим с 2007 года – преподаватель кафедры специального фортепиано Московской музыкальной школы имени Гнесиных. Он выступал на многих признанных мировых сценах. Кроме того, проводит мастер-классы в России, Украине, Швеции.

Ольга продолжает исполнительскую деятельность как солистка и в составе различных ансамблей, выступает на музыкальных фестивалях в России и за рубежом; является постоянным участником московского молодежного музыкального проекта «Gradus ad parnassum».

Начало: 17.00

Концерт в одном отделении без антракта.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Филармония порадует публику фортепьянным концертом. Фото: Тверская академическая филармония

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

«Синюшкин колодец»

Так называется сказка Павла Бажова, по мотивам которой в Тверской филармонии 11 октября сыграют чудесную музыкальную постановку для детей и взрослых.

Как написано в анонсе: «Сказка поучает тому, что настоящее счастье не в материальном благосостоянии. Прежде всего, нужно иметь добрую душу и жить по совести, ведь все жизненно необходимые богатства человеку дарует сама природа. Специально написанная для детей музыка перенесет нас в мир удивительных сказок уральского писателя, фольклориста Павла Бажова, где происходят чудеса и всегда побеждает добро!»

В Музыкальной сказке задействованы Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», солисты Тверской филармонии, актер Тверского театра юного зрителя, заслуженный артист России Андрей Иванов в роли чтеца. Также представление дополнит песочное шоу от Катарины Лав.

Начало: 12:00.

Концерт в одном отделении без антракта.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Такое представление понравится и детям, и их родителям. Фото: Тверская академическая филармония

ВЫСТАВКА

Верхневолжье на холстах

В большом зале городского музейно-выставочного центра до конца октября открыта выставка «Арт-География Тверской области и города Твери».

Как сообщают организаторы, «живописные и графические полотна, запечатлевшие уникальные архитектурные, культурные или природные памятники на карте больших и малых городов Тверской области, помогут глубже понять уникальное культурно-историческое наследие России в целом».

Экспозиция разделена на несколлько разделов:

«АРХИТЕКТУРА»: урбанистический пейзаж и архитектурные линии;

«ПРИРОДА»: красота, гармония и индивидуальная особенность региона;

«ЛИЧНОСТЬ»: персоны, внесшие большой вклад в культуру данного субъекта РФ;

«ИСТОРИЯ»: жанровая картина по мотивам исторических событий.

На выставке представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии.

Экспозицию можно посетить со среды по пятницу с 11:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Стоимость билетов:

Взрослые - 120 р.

Студенты - 90 р.

Пенсионеры - 80 р.

Школьники - 60 р.

Дети до 7 лет — бесплатно.