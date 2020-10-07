Досуг в Твери с 7 по 14 октября: Искушение и рок, фортепиано и сказка, арт и география

Несмотря на коронавирус, культурная жизнь в Твери все-таки ожила. Фото: турпортал Тверской области welcometver.ru
В Твери ожила культурная жизнь, есть куда сходить, и приятно провести свободное время. Событий пока предостаточно, несмотря на на то, что кривая статистики коронавируса вновь ползет вверх...
СПЕКТАКЛЬ
Сделка Фауста
9 октября в Тверском театре юного зрителя играют трагедию - «Фауст. Первый опыт». Это завораживающий спектакль, который поставил режиссер Роман Феодори. В главных ролях супер-артисты ТЮЗа, мастера лицедейского искусства Александр Романов и Андрей Иванов.
Как написано в мини-рецензии к спектаклю, в его основе — искушение. Ради познания тайн природы бытия доктор Фауст пошел на сделку с Мефистофелем. Что его спасет от ада? Только чистая любовь… Зрителю предстоит ответить на вопрос: для кого из них взаимоотношения основаны на страсти, а для кого – на любви, и какую цену каждый из них готов заплатить за благополучие другого.
Начало в 18:30
Стоимость: от 400 до 500.00 рублей.
Поспешите, билетов — мало.
Заказать билет можно на сайте ТЮЗа.
В центре внимания два мастера ТЮЗа - Александр Романов и Андрей Иванов. Фото: ТЮЗ
КОНЦЕРТЫ
Эхо рок-легенды
9 октября в клубе BIGBEN обещают зажечь не по-детски. Трибьют-группа Plumbum DreamZ, как всегда, сыграет и споет песни отцов хард-рока — легендарной группы LED ZEPPELIN.
Будет всё. И безудержное веселье Rock’N’Roll, и глубокая меланхолия Babe I’m Gonna Leave You, и яростные аккорды Heartbreaker, и драматизм Since I’ve Been Lovin’, и философские изыскания Stairway To Heaven, и сумрачная психоделия No Quarter…
Pumbum DreamZ исполгняют музыку своией любимой рок-группы уже больше 14 лет. И азщарта в них при этом еще хватает.
Сбор гостей: 19:30
Стоимость билетов: от 600 до 700 рублей.
Купить билет можно по ссылке на сайте клуба BIGBEN или непосредственно в нем.
В Твери сыграют отцов хард-рока. Фото: клуб BIGBEN
Вечер музыкальных гармоний
Тверская академическая филармония 10 октября приглашает на вечер фортепианной музыки.
Произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Шопен, Равель, исполнят виртуозные музыканты - лауреаты международных конкурсов Максим Шаталкин и Ольга Кудрякова.
Максим с 2007 года – преподаватель кафедры специального фортепиано Московской музыкальной школы имени Гнесиных. Он выступал на многих признанных мировых сценах. Кроме того, проводит мастер-классы в России, Украине, Швеции.
Ольга продолжает исполнительскую деятельность как солистка и в составе различных ансамблей, выступает на музыкальных фестивалях в России и за рубежом; является постоянным участником московского молодежного музыкального проекта «Gradus ad parnassum».
Начало: 17.00
Концерт в одном отделении без антракта.
Стоимость билетов: 450 рублей.
Филармония порадует публику фортепьянным концертом. Фото: Тверская академическая филармония
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
«Синюшкин колодец»
Так называется сказка Павла Бажова, по мотивам которой в Тверской филармонии 11 октября сыграют чудесную музыкальную постановку для детей и взрослых.
Как написано в анонсе: «Сказка поучает тому, что настоящее счастье не в материальном благосостоянии. Прежде всего, нужно иметь добрую душу и жить по совести, ведь все жизненно необходимые богатства человеку дарует сама природа. Специально написанная для детей музыка перенесет нас в мир удивительных сказок уральского писателя, фольклориста Павла Бажова, где происходят чудеса и всегда побеждает добро!»
В Музыкальной сказке задействованы Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», солисты Тверской филармонии, актер Тверского театра юного зрителя, заслуженный артист России Андрей Иванов в роли чтеца. Также представление дополнит песочное шоу от Катарины Лав.
Начало: 12:00.
Концерт в одном отделении без антракта.
Стоимость билетов: 450 рублей.
Такое представление понравится и детям, и их родителям. Фото: Тверская академическая филармония
ВЫСТАВКА
Верхневолжье на холстах
В большом зале городского музейно-выставочного центра до конца октября открыта выставка «Арт-География Тверской области и города Твери».
Как сообщают организаторы, «живописные и графические полотна, запечатлевшие уникальные архитектурные, культурные или природные памятники на карте больших и малых городов Тверской области, помогут глубже понять уникальное культурно-историческое наследие России в целом».
Экспозиция разделена на несколлько разделов:
«АРХИТЕКТУРА»: урбанистический пейзаж и архитектурные линии;
«ПРИРОДА»: красота, гармония и индивидуальная особенность региона;
«ЛИЧНОСТЬ»: персоны, внесшие большой вклад в культуру данного субъекта РФ;
«ИСТОРИЯ»: жанровая картина по мотивам исторических событий.
На выставке представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии.
Экспозицию можно посетить со среды по пятницу с 11:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.
Стоимость билетов:
Взрослые - 120 р.
Студенты - 90 р.
Пенсионеры - 80 р.
Школьники - 60 р.
Дети до 7 лет — бесплатно.
Один из пейзажей Твери. Фото: ТГМВЦ