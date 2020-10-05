Держи всегда под рукой: Экстренные телефоны, которые могут понадобиться в сезон холодов, коммунальных аварий и гололедицы

В любой экстренной ситуации важно знать, к кому обратиться за оперативной помощью. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Вот и пришла настоящая осень, скоро с деревьев опадут последние листья, наступят холода, и природа погрузится в затишье. Чего нельзя сказать о нашей коммунальной системе. Осень и зима – самая горячая пора. Хотим мы или нет, но аварии, отключения и прочие большие и маленькие неприятности неизбежны.

Да и самим нам придётся вести себя осторожнее: не за горами пора скользких дорог, а значит, вырастет число травм и дорожных аварий.

Любую экстренную ситуацию лучше встречать во всеоружии. А потому «КП»-Тверь» традиционно собрала для вас необходимые телефоны и адреса, по которым можно получить помощь.

Единый номер вызова служб экстренного реагирования - 112. По этому номеру вы можете вызвать:

- пожарную охрану;

- МЧС;

- полицию;

- ГИБДД;

- «скорую помощь»;

- аварийную службу газовой сети;

- сообщить о возможном теракте.

Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04.

Аварийные службы

Диспетчерская ЖКХ - (4822) 34-87-07 (круглосуточно).

Единая дежурно-диспетчерская служба - (4822) 44-12-44 (круглосуточно).

«Тверьгорэлектро» - (4822) 66-60-80.

«Тверьлифт» - (4822) 42-96-72.

«Водоканал» - (4822) 48-11-00, 62-01-02.

«Тверская генерация» - (4822) 78-00-00, 50-62-60, 50-62-59.

«Газпром Межрегионгаз Тверь» - (4822) 33-35-55.

Аварийная газовая - 04.

Правоохранительные органы

Экстренный вызов - 112, 02.

Дежурная часть УМВД России по Тверской области - (4822) 52-26-00.

Дежурная часть УМВД России по городу Твери (она же и по Пролетарскому району) - (4822) 42-23-10.

Заволжский отдел полиции Твери - (4822) 77-28-00.

Московский отдел полиции Твери - (4822) 77-27-61.

Центральный отдел полиции Твери - (4822) 34-20-84.

Линейный отдел полиции на станции Тверь - (4822) 41-32-09, 41-32-28.

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (пр-т Чайковского, 26а) - (4822) 58-42-80.

МЧС

Служба спасения - 112, 01, 39-99-99.

Дежурная диспетчерская служба ГО ЧС по Твери - (4822) 44-12-44.

Медицина и несчастные случаи

Бюро регистрации несчастных случаев в УМВД - (4822) 32-92-37, 32-95-18.

«Скорая помощь» - 112, 03.

Тверская станция скорой медицинской помощи - (4822) 64-69-03.

Травмпункт при городской больнице № 1 (Беляковский пер., 9) - (4822) 42-19-83.

Травмпункт при городской больнице № 6 (ул. Орджоникидзе, 34) - (4822) 58-52-22.

Травмпункт при городской больнице № 7 (Петербургское ш., 75) - (4822) 55-47-94.

Травматологическое отделение Детской областной больницы (наб. Степана Разина, 23) - (4822) 34-40-71.

Кабинет экстренной стоматологической помощи при городской больнице № 1 (Беляковский пер., 9) - (4822) 34-56-21.

Экстренная детская стоматология (пр-т Чайковского, 24/2б) - (4822) 34-22-52.

Горячая линия Министерства здравоохранения Тверской области по коронавирусу - 8-800-333-93-72.

Горячая линия Министерства здравоохранения Тверской области по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи - 8-800-551-12-04.

Круглосуточная перевозка умерших в морг «Тверьритуалсервис» - (4822) 69-00-31.

Вокзалы Твери

Автовокзал - (4822) 36-08-88.

Железнодорожный вокзал - (4822) 41-33-38, 8-800-775-00-00.