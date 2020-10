Тот, кто поет о любви и жизни: В Твери впервые пройдет концерт Дмитрия Носкова

Спешите за билетами!

Соскучились по ярким концертам? До одного из них остается не так уж много времени.

В рамках проекта «Международные джазовые сезоны» Владимира Боярского 17 октября в ДК «Металлист» состоится концерт Дмитрия Носкова «Frank Sinatra».

Не только по названию, но и по узнаваемому стилю исполнителя можно понять, что талантливый певец в составе квартета исполнит золотой репертуар знаменитого американского артиста.

Если вы любите Фрэнка Синатру, то вам обязательно надо идти на концерт. Если вы мало знакомы с его творчеством, то идти стоит тем более. В этом безусловный знаток музыки и джаза в особенности Владимир Боярский уверен наверняка. - Концерт состоится в субботу в 18.00. А суббота - отличный день для джаза и для отдыха. Тем более к нам в город впервые приедет музыкант, чье имя уже достаточно хорошо известно любителям джаза не только в России, но и за рубежом. Дмитрий Носков – певец, исполнитель песен из репертуара Фрэнка Синатры, величайшего джазового певца, который был широко известен во всем мире в 60-х - 70-х годах прошлого века. Он был известен не только простой джазовой публике, но и элитной. Известный факт, что все главы государств Европы и Америки знали его лично и считали за честь побывать на его концертах. И это неудивительно: главной отличительной чертой Синатры было то, что он исполнял все тогдашние хиты американского джаза так, как никто ни до него, ни после него в мире не пел. Поскольку этот стиль остался без изменений, то этот певец любим и сегодня. О том, как Дмитрий Носков стал Фрэнком Синатрой на сцене, известно не так много. Дмитрий более известен как композитор, продюсер, аранжировщик многих наших артистов, к слову, он написал музыку ко многим российским фильмам. Но от судьбы не уйдешь. Несколько лет назад он увлекся творчеством легендарного Фрэнка, изучил его репертуар и, поскольку хорошо владеет английским языком, стал его исполнять. И, как говорится, талантливые люди талантливы во всем. Исполнение , передача сногсшибательной энергии американского певца и сходство с ним настолько понравились ценителям джаза, что Дмитрия Носкова стали приглашать во все джазовые клубы Москвы, в том числе, в клубы Игоря Бутмана и Алексея Козлова.

- Чуть позже Дмитрий стал известен и в джазовых клубах Санкт-Петербурга, выступал на многих концертных площадках России причем с разными ансамблями, которые сам и собирает - и с большими оркестрами, и с небольшими составами, - рассказывает Владимир Боярский. - Единственное, что объединяет все эти встречи, что они всегда проходят с неизменным успехом. Дмитрий Носков увлекает зрителей за собой - ведёт задушевный приятельский разговор и становится очень близким им. Зрители не замечают, как сами начинают участвовать в музыкальном действе. Именно так и было на выступлениях самого Фрэнка Синатры.

Что касается музыкального наполнения концерта в ДК «Металлист», то будут исполнены разные песни, в том числе и любимая Владимира Боярского «Fly Me To The Moon».

- Творчество Фрэнка Синатры очень разное. Это не просто релакс, это в первую очередь музыка, которая поднимает настроение, создаёт особую атмосферу и дарит желание жить. Слушая ее, человек забывает о неприятностях, ему хочется наслаждаться этой музыкой, ведь музыка начинает звучать в нем. А поскольку Дмитрий Носков общается с публикой и параллельно рассказывает много интересного, то это будет совершенно незабываемый вечер. Поэтому я уверен: все те, кто придет 17 октября на концерт, получат большое удовольствие и станут поклонниками Дмитрия Носкова.

ВАЖНО

Билеты можно приобрести на tver.kassir.ru и koncerttver.ru, а также забронировать по телефонам: +7 (4822) 55-91-89 и +7 (4822) 30-10-30.

Возрастная категория: 6+