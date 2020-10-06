Зрелища в эпоху коронавируса: в Тверском театре драмы 9 октября начнётся 275-й сезон

В Тверском театре драмы начнётся 275-й сезон. Фото: архив Тверского академического театра драмы/tatd.ru.

Юбилейный сезон стартует в Тверском театре драмы на большой сцене премьерным спектаклем прошлого, 274-го, театрального года «Доходное место» по Островскому. Малая сцена будет закрыта до конца календарного года. Зрителей ждут в масках, правда, медицинских. Также возможно будет приобрести брендированные средства индивидуальной защиты, т.е. маски с логотипом театра, в фойе.

Пришедшие на театральный праздник гости смогут обработать руки антисептиком. Все сотрудники, встречающие и общающиеся со зрителями, также будут в перчатках и масках.

Билеты на комедию «Доходное место» раскуплены, но зрительный зал, согласно требованиям Роспотребнадзора, будет заполнен только наполовину. Кроме того, сейчас билеты продают в основном на ближайший месяц 275-го сезона. Дальше будет видно по эпидемической ситуации.

Тверской драматический ведёт свою историю от театра, образованного в 1745 году при Тверской духовной семинарии. Об этом свидетельствует сохранившаяся в архивах запись о первой постановке Ивана Лятошевича.

Её название звучало так: «Синопсис, или Краткое видение декламации Высочайшему дню рождения императорского величества 1745 году, месяца февраля... дня в присутствии Митрофана, архиепископа Тверского и Кашинского, от Семинарии Тверской, в двух действиях изображенный».

В Тверском театре драмы вернётся на сцену комедия «№ 13 (Беспорядок)» по Куни. Фото: архив Тверского академического театра драмы/tatd.ru.

Наряду с большой общей датой юбилеи служения тверской сцене празднуют сразу три театральные легенды: у народной артистки России Наины Хониной – это 60 лет, у народного артиста России Владимира Чернышова – 45 лет, у заслуженного артиста России Валентина Кулагина – 35 лет. 140 лет на троих!

Главным подарком для театралов стали новые занавес и покрытие на полу в зрительном зале. За лето храм Мельпомены обновился.

– Спектакли обрамляют шикарный занавес и новая одежда сцены, напольное покрытие зрительного зала делает его более величественным. Очень надеемся, что постановки нашего репертуара из-за долгого расставания тоже зазвучат по-новому, - поделилась директор Тверского академического театра драмы Светлана Вержбицкая.

В новом сезоне тверичан ждёт возвращение на сцену комедии положений «№ 13 (Беспорядок)» по Куни режиссёра Бориса Михни. Сейчас активно идут репетиции новой редакции постановки.

Уже через месяц, 6 ноября, на большой сцене Тверского театра драмы должна выйти премьера исторической драмы «Невольники» по мотивам романов «Выбор» Рогова и «Василий III» Артамонова. Режиссёр-постановщик, автор инсценировки и композитор - Иоланта Мельникова.

В этом спектакле роль великого князя московского Василия III сыграет новый актёр труппы, пришедший из ТЮЗа, Александр Крайнов.

Также в юбилейном сезоне запланированы новая версия спектакля «Женитьба Белугина» по Островскому и премьера философской комедии «Весы» по Гришковцу. В обоих случаях режиссёр – Александр Павлишин.