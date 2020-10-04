Педагог с 30-летним стажем из Твери: «Учитель – наставник, а не поставщик услуг»

Алексей Никонов – учитель высшей категории, преподает детям уже три десятка лет. Фото: личный архив Алексея Никонова.

Сегодня Алексей Никонов – учитель высшей категории. А в 1990 году, когда только начал преподавать, был студентом пятого курса исторического факультета. За годы педагогической практики школу Алексей Валерьевич сменил всего раз. Четыре года отработал в школе №18, а остальные 26 лет – в школе №36. Там трудится и сегодня в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

На протяжении тридцати лет учить детей Алексей Никонов не прекращал никогда. Даже работая в далеких от педагогики сферах, например, в системе городской власти, он все равно вел уроки, хотя бы по 4-6 часов в неделю.

«КП»-Тверь» побеседовала с Алексеев Никоновым о педагогическом призвании и том, какой ему видится идеальная современная школа.

- Что такое школа?

- Что 30 лет назад, что сейчас, это дело, которое позволяет быть на острие развития общества, не стать человеком вчерашнего дня. Школа – это постоянное движение, которое и тебя заставляет быть собранным, готовым к разным ситуациям, чтобы не обмануть надежд учеников. Школа – это не зарабатывание денег, конечно. Там работают и остаются те, кто получает удовольствие от процесса.

- Но вы были успешны и в других сферах. Не думали однажды расстаться с педагогикой?

- Никогда и мысли не было бросить это. Даже возглавляя комитет по делам молодежи в администрации города, где была большая нагрузка, я все равно брал в школе часы. Преподавал по субботам и еще в один день на неделе, приходилось согласовывать свое расписание с главой города. Чего греха таить, наблюдая за коллегами-чиновниками, я замечал, что многие из них очень оторваны от реальности. А работа в школе – это работа не только с детьми. Через них транслируются и мысли их родителей. Это дает понимание, чем живет и дышит современная семья – и дети и взрослые.

- Когда вам было проще находить общий язык с детьми, тридцать лет назад или сейчас?

- Человеческое общение на первый взгляд складывается проще, когда ты молодой педагог: понятны все реакции учеников, они более открыты к диалогу с близким им по возрасту педагогом, почти ровесником. Но с опытом проходит юношеский максимализм, осложняющий работу. Проходит желание подтянуть учеников к тому уровню, который ты сам получил, закончив университет. Поэтому сегодня, наверное, проще. Весь накопленный опыт уже переплавился в профессиональный подход, позволяющий получать от ребят максимально возможный результат с минимумом усилий. Поэтому даже если в молодости проще складывается чисто человеческое общение с учениками, профессионально все-таки выигрывает опытный педагог.

С выпускниками и коллегами. Фото: личный архив Алексея Никонова.

- Учитель должен еще что-то давать детям, кроме знаний?

- Общение – это самое важное и ценное. Любой процесс воспитания и образования – это контакт. Дети взрослеют, меняются, очень интересно наблюдать эти процессы, видеть жизнь во всей ее динамике и красках. Думаю, ни в какой другой работе не получить такие впечатления. Некоторые считают, что работа педагога – изо дня в день читать по пожелтевшим конспектам одни и те же лекции. Конспекты, конечно, пожелтеть могут, но общение не желтеет.

- Неужели и конфликтов не бывает?

-Конечно, бывают. Но профессионализм педагога проявляется в том, чтобы не допустить скрытых проблем, которые перерастут в ярко выраженные конфликтные ситуации.

- Чего сегодня не хватает школе, чтобы быть идеальной? Кроме лучшего материально-технического обеспечения, что вполне понятно.

- Вот именно этого обеспечения в первую очередь и не хватает. Помните, зимой, когда открыли центр образования в Брусилово, туда устремились родители со всех концов города, полагая, что новые стены помогут лучше учиться их детям. Это, конечно, сомнительный посыл, но школа должна быть современной. Здания, построенные 50-60 лет назад, морально и материально устарели. Школа уже должна быть другой – посмотрите, например, на проект «мега-школы» в Воронеже. Такие школы должны появляться и замещать старые. Ведь школа – это не памятник истории, она должна быть технологична. Во всем, начиная даже со школьной столовой. Дети ездят куда-то с родителями, видят современные ленты обслуживания, меблировку. А что они наблюдают, возвращаясь в школу? 30 лет назад были точно такие же столовые и буфеты. Не говоря уже о санитарных комнатах. Все это на порядок отстает от того, до чего дошла современная цивилизация. Одной цифровизации некоторых процессов в обучении уже недостаточно. Цифровое образование – это не только электронные платформы и порталы, это еще и современное умное здание. Задача государства, области, города – вкладывать достаточные средства, чтобы создавать такие школы не однажды, гордясь этим, а ежегодно. Чтобы через 25 лет все школы стали такими.

- А что же учителя?

- Еще сто лет назад классик революции сказал: «Мы поднимем учителя на такую высоту, на которой он никогда не стоял» (Владимир Ленин о советском учительстве – Ред.). Но век прошел, а учитель на эту высоту так и не поднят. И если некоторое время назад учитель все-таки был неким светочем, то сегодня мы работаем в «системе образовательных услуг». И отношение к учителю часто бывает именно как к поставщику услуг. Эту систему надо ломать. Это вторая задача, которая должна решиться сразу после того, как в школах будет создана современная материальная база.

С учениками и депутатом госдумы Светланой Максимовой. Фото: личный архив Алексея Никонова.

- Что хотите пожелать коллегам на профессиональный праздник?

- Оставаться на выбранном пути. Если вы получаете удовольствие от работы в школе, значит путь этот верный. И хочется сказать родителям: учитель – это не поставщик услуг, это наставник. Он должен не только обучить ребенка, но и воспитать. Поэтому в учителе нужно уважать личность. Тогда, совместными усилиями, мы получим нужный результат в образовании и воспитании детей.

"КП"-Тверь" благодарит всех учителей за их труд и поздравляет с профессиональным праздником!