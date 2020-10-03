ФК «Тверь» наносит четыре ответных удара

ФК «Тверь» выиграл у ФК «Казанка» со счётом 4:1. Фото: пресс-служба ФК «Казанка»/fckazanka.ru.

«Ло-ко-мо-тив – Москва!» – скандировали трибуны стадиона «Юность», когда команды выходили на поле. Было видно, что в Тверь приехали фанаты ФК «Казанки», клуба, в котором играют юные дарования из академии «Локомотива». Стар игры, казалось бы, ничего хорошего тверским футболистам не предвещало. Соперник начал с жёсткого прессинга.

19-я секунда матча, и мяч уже в воротах тверичан. Игроки ФК «Казанка» перехватили инициативу у ворот «Твери», а нападающий Иван Безруков точным ударом пробил в «девятку». Вратарь Дмитрий Герасимов бросался на мяч, но не достал.

От радости болельщики-москвичи даже начали жечь файеры. Эта часть фанатов находилась за оградой стадиона. Однако, тверские игроки не растерялись – не лыком шиты.

Несмотря на мощный прессинг со стороны ФК «Казанка», перекрывающего пути ФК «Тверь», а также играющего на высоких скоростях, спустя 17 минут ситуация изменилась. Многочисленные удачные попытки дали свои плоды.

Во время исполнения углового удара в ворота ФК «Казанка» тверской №23 Кирилл Ушатов с подбора мощным ударом сравнял счёт. 1:1.

Вплоть до последней минуты первого периода игра шла напряжённо. И у одной, и у другой команды были шансы увеличить разрыв. У москвичей безукоризненно действовал вратарь Андрей Савин.

Тверские болельщики активно поддерживали своих. В том числе, с помощью барабанного боя.

ФК «Тверь» закрепился на втором месте в рейтинге группы 2 ПФЛ. Фото: пресс-служба ФК «Казанка»/fckazanka.ru.

Во втором тайме шла такая же ожесточённая схватка.

На 61-й минуте в одном из игровых моментов гости матча «подыграли» «Твери». Тверской игрок №88 Дмитрий Стародуб делал передачу у ворот соперника, и защитник ФК «Казанка» №74 Артур Чёрный забил мяч в свои же ворота.

Спустя 10 минут исход матча стал кристально ясен.

На 71-й минуте после передачи с углового №9 Никита Фрасинюк головой забил третий гол в пользу тверичан. А через три минуты тверичанин под №7 Игорь Турсунов поставил точку в матче, попав в ворота с острейшего угла.

Итог – 4:1 в пользу футболистов Верхневолжья.

Напомним, в истории тверского футбола современности это 12-я встреча с воспитанниками «Локомотива». Теперь на счету тверичан три победы против «железнодорожников», пять ничьих и четыре поражения.

Благодаря успешной игре с «паровозом» ФК «Тверь» закрепился на второй позиции турнирной таблицы группы 2 ПФЛ. Следующий матч у тверских футболистов с ФК «Муром» на родине соперника.