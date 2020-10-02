«Террористы» повержены, техногенная катастрофа предотвращена: под Тверью прошли масштабные учения сил гражданской обороны

В учениях участвовали спасатели всех подразделений МЧС, спецназ, коммунальные службы. Фото: ПТО

2 октября на аэродроме Змеёво под Тверью прошли масштабные учения в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В учениях, организованных тверским главком МЧС, принимали участие бойцы спецназа, центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», кинологи, отделение газоспасателей, санитарные дружины, представители коммунальных служб и другие специалисты - всего более 220 человек, два вертолета и ещё более пятидесяти единиц различной техники.

На учения в Тверскую область приехал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Его встречали губернатор Игорь Руденя и начальник регионального Главного управления МЧС России Арсен Григорян. Все трое внимательно следили за происходящим на поле.

руководители региона и МЧС - федерального и тверского главка, внимательно следили за происходящим.Фото: ПТО

Конечно, подобные мероприятия организуются совсем не для зрелищности. Но в том, что учения прошли эффектно, отказать им нельзя. Крепкие мужчины в современной экипировке и при оружии, устрашающая боевая техника, которую не каждый день увидишь так близко, взрывы, автоматные очереди, дым - учебно-боевую задачу первыми отрабатывали бойцы сводного подразделениями специального назначения оперативного штаба Тверской области.

Бойцы и военная техника в действии. Фото: Оперативный штаб в Тверской области

Задача стояла серьезная: нейтрализовать условную диверсионно-террористическую группу. Хитроумный противник пытался вывести из строя стратегически важные объекты. Спецназовцы сработали чётко: буквально несколько минут слаженных, грамотно скоординированных действий - и отчаянно сопротивлявшийся враг повержен.

Теперь дело за спасателями. На поле близ аэродрома ревёт огонь, горят дома, под угрозой важнейшие коммуникации, может рвануть газ, природе и людям угрожает разлив нефтепродуктов. На арене действий - спасатели всех подразделений МЧС, коммунальщики, пожарные машины и вертолет, который тушит огонь с воздуха. Специалисты разбирают обвалившиеся строения, ликвидируют прорывы на газо- и водоводе, стараются не допустить химическое заражение территории.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ПТО

От того, насколько грамотны будут действия всех подразделений системы гражданской обороны, зависит не только наше экономическое и коммунальное благополучие, но и огромное количество жизней. Наблюдая за работой спецназа и спасателей не на экране ТВ, а вживую, это представляется очень ясно. И здорово, что нынешняя отработка прошла успешно. По крайней мере, именно такую оценку учения получили от министра МЧС России.

Работает аварийная служба. Фото: ПТО

- Сегодня было продемонстрировано, как нужно взаимодействовать в реальной обстановке, отработан алгоритм действий, в том числе со стороны руководителей районов, членов правительства Тверской области. Отмечаю слаженность работы всех сил Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - отметил Евгений Зиничев.

Кинологи с собаками тоже были. Фото: Виктория ТУШКОВА

Губернатор, со своей стороны, выразил благодарность МЧС России и всем подразделениям, которые участвовали в мероприятии.

- Сегодня нам продемонстрировали слаженность действий всех государственных структур, отметил Игорь Руденя. - Важно, что в эту работу включились не только МЧС, но и коммунальные службы, главы районов, муниципальные предприятия.

Огнеборцы в работе. Фото: ПТО

Всего на поле в Змеево были отработаны действия по реализации пятнадцати задач гражданской обороны. А по окончании учений присутствующим продемонстрировали развёрнутый рядом городок жизнеобеспечения, пункты приёма личного состава и техники. Были там даже походный храм и детская игровая комната. Не обошлось и без традиционной полевой кухни. Кстати, многие из гостей мероприятия отмечали, что такой вкусной каши, как варят на полевой кухне тверского МЧС, больше не пробовали нигде.