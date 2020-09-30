Как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа: рассказал главный эпидемиолог Тверской области

В случае коронавируса самолечение опасно и может повлечь тяжёлые осложнения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В транспорте рядом кто-то чихнул, а на следующий день чихаете и вы: в период сезонной простуды нужно знать, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа. Ведь опасное заболевание проморгать нельзя, обратиться за медицинской помощью вовремя очень важно.

О том, чем симптомы сезонной простуды и гриппа отличаются от COVID-19, «КП»-Тверь» узнала у главного эпидемиолога Тверской области Александра Раздорского.

Главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский. Фото: минздрав Тверской области.

Эксперт сразу отметил: симптомы всех острых респираторных вирусных заболеваний схожи. Это повышенная температура, насморк, кашель, чихание, боль в горле, общее недомогание и сонливость. Но кое-какие отличия все-таки могут быть.

Так, инкубационный (скрытый) период ОРВИ и гриппа недолог: около трех дней. Ковид же может никак не проявлять себя до двух недель. Вычислить, сколько длился инкубационный период, вряд ли получится. А потому обратим внимание на признаки, которые проще распознать.

Болезни начинаются по-разному

Это первое отличие гриппа от COVID-19.

- Грипп характеризуется острым началом с высокой температурой, лихорадкой, которая проявляется сразу. При сезонных ОРВИ и ковиде температура может сильно не подниматься, начинается все обычно с насморка. Впоследствии температура тоже может подняться до 38-39 градусов, но не сразу, - рассказывает Александр Раздорский.

То есть болезнь, которая началась внезапно с резкого подъема температуры, вероятнее всего окажется гриппом. А вот отличить по данному признаку обычное ОРВИ от нового коронавируса уже не получится.

Затрудненное дыхание

- Новая коронавирусная инфекция, как правило, сопровождается осложнениями со стороны органов дыхания, - отмечает эксперт. - Одышка и затрудненное дыхание возникают в большом проценте случаев. Эти симптомы в меньшей степени характерны для гриппа и сезонных ОРВИ.

Но это отличие все-таки не абсолютное. Затрудненное дыхание, одышка и кашель иногда могут быть и при гриппе либо ОРВИ, правда, реже и проявляются обычно в меньшей степени.

Потеря вкуса и обоняния

В народе уже появились свои методы распознавания ковида. Говорят, можно опустить палец в соль и лизнуть его. Нет вкуса - значит, у вас коронавирус.

- В качестве одного из симптомов коронавируса многие действительно называют потерю обоняния либо вкуса, - говорит врач. - Такие симптомы фигурируют и в официальных рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции. Но отмечу: симптомы эти возникают не у всех. К тому же потеря обоняния или вкуса вызывается поражением слизистых, что, в свою очередь, может быть вызвано не только новым коронавирусом, но и сезонными респираторными инфекциями.

Дело в том, что в набор обычных сезонных респираторных инфекций входят и другие вирусы из семейства коронавирусов (их несколько десятков видов). Ими большинство из нас уже болело, и не раз, организм с такими коронавирусами успешно борется. Но в ряде случаев сезонные коронавирусы могут вызывать те же симптомы, что и опасный COVID-19, например, потерю чувствительности к запахам и вкусам.

- Поэтому оценивать болезнь лишь по одному симптому нельзя, - настаивает Александр Раздорский. - Только врач может поставить диагноз, и делает он это, оценив всю симптоматику в комплексе.

Симптоматическая терапия не помогает

Даже если коронавирус COVID-19 течет довольно мягко, он может иметь тяжелые для организма последствия, такие как пневмония. В то время как сезонные ОРВИ и грипп обычно сходят на нет по мере выработки организмом иммунитета.

- Выздоровление при сезонных ОРВИ и гриппе наступает раньше. Если вы почувствовали признаки инфекционного респираторного заболевания и не знаете, что это, необходимо начать принимать симптоматическое лечение: жаропонижающие при высокой температуре, средства от насморка, от боли в горле и так далее. Если за пару дней такой терапии не появилось никакого эффекта, в обязательном порядке обращайтесь за медицинской помощью! - советует Александр Раздорский.

При этом врач напоминает: в больницу самостоятельно в нынешней эпидемиологической обстановке идти не следует, этим вы подвергнете опасности себя и других. Вызывайте участкового врача на дом. Что до вызова неотложки, то этой возможностью следует пользоваться, трезво оценив состояние. Например, если чувствуете, что вам трудно дышать, - вызывайте. С насморком и легкой болью в горле в «скорую помощь» звонить не следует, бригады и так перегружены. Лучше дождитесь участкового терапевта.

А «КП»-Тверь» советует: пока эпидемия коронавируса не ушла, носите маски в общественных местах, почаще мойте руки и дезинфицируйте их средствами с высоким содержанием спирта. Будьте здоровы!