Готовь сани летом: Как Тверская область готова к отопительному сезону

Готовность региона к отопительному сезону обсудили на заседании Правительства Тверской области. Фото: ПТО.

Начиная заседание Правительства, утром 29 сентября, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил отрадное: за последние два года количество аварий в сфере ЖКХ значительно уменьшилось. За два года на 9,3% снизилось количество технологических нарушений. На электросетях МРСК Центра – на 16%.

Муниципальные власти, энергетические компании и контролирующие органы наладили совместную работу. В этом году отопительный период должен стартовать 1 октября, и регион, по заверениям властей, к нему готов.

Котельные, трубы и электрические сети, в среднем, готовы на 98,4%, согласно данным областного Министерства энергетики и ЖКХ. Практически во всех районах запаслись топливом – углём и мазутом. В отстающих только Жарковский район и Нелидовский городской округ. Они обязаны исправить ситуацию в начале октября.

Также из намеченных 27 кампаний по капитальному ремонту котельных в 17 муниципалитетах 24 завершилось, на остальных работы продолжаются. На работы из областного бюджета выделяли около 575 миллионов рублей.

– Нужно помнить хорошую русскую пословицу – готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления, – напутствовал коллег Игорь Руденя.

Осенью этого года начал работать региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ. Его задача мониторить ситуацию и передавать данные в ответственные ведомства. Также сформированы мобильные бригады, которые готовы устранять неполадки на коммуникациях.

К зиме 2020-2021 годов подготавливали свыше 11,5 тысяч многоквартирных домов. На данный момент, как отрапортовали сотрудники Ростехнадзора, готовность фонда составляет 99,2%.

На сегодняшний день в 23 муниципальных образованиях уже начался отопительный сезон. Ещё в 15 подача тепла стартует до 1 октября, в четырех – крайний срок – 9 октября.

Итого, к отопительному сезону 2020/21 по всей области проверяли состояние и при необходимости ремонтировали 800 котельных, почти 2 тысячи километров тепловых сетей, более 6 тысяч километров труб водопровода и 2,5 тысячи труб водоотведения, а также более 60 тысяч километров электросетей.