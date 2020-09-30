Досуг в Твери с 30 сентября по 7 октября: Подростки-коммерсанты, звучная осень и сказка-хоррор

Юных зрителей ждёт премьера по сказкам братьев Гримм. Фото: сайт Тверского театра юного зрителя/tuz-tver.ru.

Лекции

В бизнесмены я пойду, пусть меня научат!

3 октября в 14:00 в лектории «Рельсы» на улице Трехсвятская, дом 18 «а» откроется Школа предпринимательства (12+) для подростков от 13 до 17 лет.

Юным тверичанам расскажут о том, как натренировать навыки, которые необходимы для того, чтобы открыть своё дело. Ребятам расскажут как развить креативность, коммуникабельность, умение анализировать информацию, строить планы и т.д.

Подростки смогут решить – интересно ли им будет работать в сфере предпринимательства.

Телефон: +7-980-637-95-42

Запись открыта на сайте therails.cc.

Занятие бесплатное.

С 3 октября в лектории «Рельсы» стартует Школа юного предпринимателя. Фото: сайт лектория «Рельсы»/therails.cc.

Концерты

Что такое музыкальная осень?..

1 октября в 18:30 в Тверской академической Филармонии стартует крупнейший фестиваль осени – 51-ая «Музыкальная осень в Твери» (6+).

Он откроется концертом в честь 30-летия Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». В международный День музыки на сцене Филармонии прозвучат произведения Чайковского и Бабаджаняна.

Солистами выступят заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Айлен Притчин (скрипка). Дирижёр – Андрей Кружков.

Стоимость билета: от 800 до 900 рублей.

4 октября 12:00 в Тверской академической Филармонии покажут музыкальную сказку с оркестром «Летучий корабль» (0+).

Это русская народная сказка в обработке А.Н. Афанасьева в исполнении ансамбля солистов «Русская рапсодия оркестра Осипова». Художественный руководитель – Евгений Волчков, песочная анимация – Алла Филиппова, художественное слово – Ольга Егорова.

Концерт перенесли с весны 2020 года.

Стоимость билета: 500 рублей.

5 октября в 18:30 в Тверской академической Филармонии в рамках «Музыкальной осени» сыграет ансамбль скрипачей Государственного академического Большого театра России (6+). Руководитель – Игорь Свичкаренко.

В программе произведения Альбинони, Вивальди, Шуберта, Крейслера, Мусоргского, Лядова, Рахманинова, Прокофьева и других.

Стоимость билета: от 700 до 800 рублей.

6 октября в 18:30 кельтские мотивы в программе «Сокровища кельтов» (6+).

Группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева (саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл, иными словами, свистковая продольная флейта), Надежда Разумовская (рояль), Роман Могучев (бас-гитара), Антон Кузнецов (ударные), Юлия Иконникова (орган).

В программе шотландские, ирландские и английские народные песни.

Концерт перенесли с весны 2020 года.

Стоимость билета: 500 рублей.

Телефон кассы Филармонии: (4822) 34-64-34.

В Тверской Филармонии с 1 по 25 октября «Музыкальная осень». Фото: сайт Тверской академической Филармонии/tver-philharmonic.ru.

Шоу

И что-то жаренным запахло!

1 октября в 19:00 в ресторане «Амбар» по адресу бульвар Радищева, дом 47 пройдёт комедийное шоу «Прожарка» (18+), которое организует лекторий «Живое слово».

Это второе экспериментальное мероприятие в формате стэндапа, когда малоизвестные комики шутят про приглашённую звезду. При этом в роли стендаперов могут выступать люди из других профессий.

На этот раз в гостях у «прожарщиков» будет тверской режиссёр Павел Дроздов. Напомним, первый раз шутили над тверским артистом театра и кино Тарасом Кузьминым

Телефон: 8-920-182-95-89.

Стоимость билета: 700 рублей.

В Твери продолжается экспериментальное стендап-шоу «Прожарка», на очереди – Павел Дроздов! Фото: группа в соцсетях лектория «Живое слово» – ВК/lectory_69.

Выставки

Вне пространства и времени

26 сентября в 18:00 на выставке «Страсть Ренуара» в Тверском музейно-выставочном центре на Советской, 54, серия творческих вечеров продолжится программой «Вне времени» (18+).

Вновь для гостей экспозиции копий работ французского импрессиониста пройдут экскурсия и лекция. Также в программ арт-вечера выступление вокалистки из студии «Solo Way» Татьяны Агальцовой.

Организаторы уточняют, что нужно обязательно предварительно записаться.

Телефоны: +7-920-181-70-55, (4822) 34-48-52, добавочный 118.

Стоимость билета: 600 рублей.

На выставке «Страсть Ренуара» на Советской, 54, продолжаются арт-вечера. Фото: сайт Тверского музейно-выставочного центра/mvc-tver.ru.

Театр

ТЮЗ и пряник

3 октября в 12:00 на сцене Тверского театра юного зрителя пройдёт премьера для широкой публики сказки для храбрых «Гензель и Гретель» (8+). Режиссёр – Екатерина Гороховская.

Закрытый показ сценического хоррора прошёл для СМИ в начале июля. Теперь повторная премьера сказки про сирот, которые блуждали в лесу и попали в лапы ведьмы, пройдёт для юных зрителей и их родителей. Это история преодоления, взросления и, конечно, приключений.

Телефон: (4822) 34-97-03.

Стоимость билета: от 300 до 500 рублей.