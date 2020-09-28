Подключение отопления в Твери 2020: рассказываем, по каким адресам и когда начнут давать тепло

С 1 октября тепло начнет приходить в жилые дома тверичан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

28 сентября в Твери стартовал отопительный сезон. В понедельник пуск тепла начался в объекты социальной сферы - детские сады, школы и больницы.

С 1 октября подключать к отоплению начнут жилой фонд. Подробный график опубликовала ООО "Тверская генерация".

Подключение будет проходить поэтапно - в течение нескольких дней. До 7 октября подключат всех.

- По всем вопросам, связанным с подачей тепла, потребители должны, прежде всего, обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Именно они могут назвать точную дату подключения к центральному отоплению каждого конкретного дома, - обращают внимание в ресурсоснабжающей организации.

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"

График включения отопления в Твери Фото: ООО "Тверская генерация"