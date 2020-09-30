Коронавирус в Твери, последние новости на 30 сентября 2020: школа в Торжке ушла на карантин, а 183 тысячи человек уже привились от гриппа

Ещё одна школа в Тверской области перешла на дистанционку. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Всего на утро 30 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6271 человек заразившихся COVID-19 (+53 заболевших за последние сутки).

1511 (+27) изолированы.

4517 (+23) выздоровели.

243 (+3) человек умерли.

Графика: Яндекс

В Тверской области более 183 тысяч жителей привились против гриппа, из них почти 50 тысяч детей. Стастистику озвучили 29 сентября на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Всего в планах – провести вакцинацию 740 тысяч человек, проживающих в Верхневолжье. В настоящее время эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышен.

Тем не менее, накануне стало известно, что в Торжке Тверской области учеников школы №5 перевели на дистанционное обучение.

Соответствующий приказ опубликован на сайте образовательного учреждения. Согласно документу, ученики с 1 по 11-й класс будут обучаться дома с 28 сентября по 4 октября включительно.

Занятия в прежнем режиме возобновятся с 5 октября.

- Данная мера связана с распространением новой коронавирусной инфекции и участившимися случаями ОРВИ как среди обучающихся и учителей, - уточняет руководство школы.

Напомним, ранее по причине высокой заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение были переведены учащиеся 5-11 классов школы №17 в Твери, а также школьники в Максатихинском районе.

Чтобы в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить усиленные меры профилактики власти региона решили закупить ещё 24 рециркулятора и 32 бесконтактных термометра. Они будут распределены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Мой семейный центр».

Про закупку стало известно на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 29 сентября провел губернатор Игорь Руденя.