Коронавирус в Твери, последние новости на 28 сентября 2020 года: несколько диспетчерских служб скорой помощи объединят в одну

В среднем скорая помощь доезжает до пациента за 17,5 минут Фото: областной минздрав

Всего на утро 27 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6166 человек заразившихся COVID-19 (+49 заболевших за последние сутки).

1432 (+49) изолированы.

4494 (+0) выздоровели.

240 (+0) человек умерли.

Графика: yandex.ru

В Тверской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Отдельным пунктом значится реформирование службы скорой помощи. Работа началась еще в прошлом году.

- Мы должны были завершить реформирование службы скорой медицинской помощи до конца текущего года. Новая коронавирусная инфекция приостановила этот процесс, - отметил в прямом эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя.

Напомним, на первом этапе были объединены Тверская и Калининская станции. Создан единый диспетчерский центр. Принятые меры позволили за 2019-2020 годы на 13,5% увеличить среднесуточное количество бригад скорой медицинской помощи и сократить время их доезда до пациента до 17,5 минут - на 12%.

На втором этапе проекта планируется объединить диспетчерские службы Тверской, Ржевской и Вышневолоцкой станций.

В настоящее время в регионе создается Единая диспетчерская служба, на станциях скорой помощи оборудуются современные помещения, экстренная служба обеспечивается качественной связью, возможностями телемедицины и санитарной авиации.