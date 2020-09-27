Коронавирус в Твери, последние новости на 27 сентября 2020 года: машиностроители отмечают профессиональный праздник, а байкеры закрыли мотосезон

Машиностроители отмечают профессиональный праздник Фото: ПТО

Всего на утро 27 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6117 человек заразившихся COVID-19 (+46 заболевших за последние сутки).

1383 (+25) изолированы.

4494 (+16) выздоровели.

240 (+5) человек умерли.

Графика: yandex.ru

За минувшие сутки в Тверской области зафиксировано заметное увеличение заболевших коронавирусом. Но переживать не стоит. В пятницу, 25 сентября, губернатор Игорь Руденя заверил, что причин для паники нет - ситуация под контролем.

Пока в регионе не введен запрет на проведение массовых мероприятий, а потому праздники и фестивали проводить можно.

25 сентября в Твери состоялось торжественное награждение лучших машиностроителей региона. Свой профессиональный праздник они отмечают сегодня, 27сентября.

- Машиностроение по праву считается локомотивом отечественной промышленности. В отрасли трудится каждый третий работник промышленных предприятий Тверской области, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

В 2020 году тверские машиностроители внесли свой вклад в противодействие распространению пандемии. Заводы "Электромеханика", "Звезда" и "ТВЗ" реорганизовали производство и перестроились на выпуск кислородных клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Эта работа помогла сохранить здоровье и жизнь многих людей.

В сложное время правительство Тверской области старается оказывать предприятиям системную поддержку.

Еще одно мероприятие состоялось в Твери накануне, 26 сентября. Байкеры со всего региона съехались в областную столицу на закрытие мотосезона-2020.

В Твери байкеры закрыли мотосезон Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Yulia Kruzhkina (скрин видео)

Многие приехать не смогли, но колонна все равно получилась внушительной. Мотоциклисты прокатились по городским улицам и финишировали у ТРЦ "Рио". Там же состоялась выставка мототехники.

А тем временем в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Жителям и гостям региона рекомендовано носить маски в общественных местах и соблюдать правила лично гигиены.