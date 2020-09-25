Традиция продолжается: футболисты из Твери забили 2500-й гол в истории верхневолжского футбола

Автор 2500-го гола в истории тверского футбола – Алексей Иванов, защитник ФК «Тверь», №4. Фото: Serega Alucard.

20 сентября ФК «Тверь» после шестиматчевой серии без поражений уступил на выезде ФК «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счётом 1:3. Это несмотря на то, что тверичане на 18-й минуте забили первыми. Сделал это защитник Алексей Иванов, послав мяч в сетку после подачи Алексея Орлова со штрафного. Точный удар головой обернулся 2500-м голом тверских футболистов за всю историю выступлений в первенствах и чемпионатах страны. Отсчёт, как принято в футбольной статистике, идёт с 1937 года.

Любопытная деталь: автор юбилейного гола в ворота «Зенита» – воспитанник зенитовской академии. «КП»-Тверь» публикует фрагмент интервью с Алексеем Ивановым.

Исторический момент

– Конечно, забить такой гол было очень важно. И для истории тверского футбола, и лично для меня.

– Это твой дебютный гол за «Тверь». Назвал бы себя забивным защитником?

– Скорее нет, поэтому я очень радуюсь каждому своему голу.

– В том эпизоде было ощущение, что пришёл в штрафную забить?

– Всегда пытаюсь найти мяч, увидеть, куда он полетит, и постараться сделать так, чтобы он оказался в воротах. Если есть возможность бить – надо бить.

– Чаще забивал со стандартов (стандартное положение – Ред.) или с игры?

– Со стандартов.

ФК «Тверь» после шестиматчевой серии без поражений уступил на выезде ФК «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счётом 1:3. Фото: пресс-служба ФК «Зенит-2», Анна Мейер/2.fc-zenit.ru.

На войне как на войне

– Забил клубу, который воспитал тебя. Каково это?

– Я благодарен академии «Зенита», но это моя работа - забивать сопернику. Конечно, против меня играли и знакомые, и товарищи, с которыми давно общаюсь. Но после матча никто ничего мне не высказывал (смеётся). На игре были все мои родственники: родители, сестра, бабушки. Очень радовались за меня. Если у них появится возможность, то и на матчи в Тверь обязательно приедут.

– Как у тебя ощущения от игры в тверской команде?

– Очень дружный коллектив. Видно, что все увлечены и занимаются любимым делом.

– Счёт открыли в матче с «Зенитом-2», но победить не удалось. После впечатляющей стартовой серии (ничья и пять побед подряд – Ред.) поражение ударило по самолюбию?

– Честно говоря, такое ощущение было. Мы всегда должны играть в свой футбол, а тут не ожидали встретить такого шустрого противника. Мы выходим на поле, чтобы побеждать. И здесь забили первыми, но не получилось. Что ж, будем стараться радовать болельщиков новыми победами!

Тверской футбол вернулся в большую игру! Фото: пресс-служба ФК «Зенит-2», Анна Мейер/2.fc-zenit.ru.

27 сентября ФК «Тверь» встретит на домашнем стадионе «Юность» ещё одного представителя Санкт-Петербурга - ФК «Звезда». У тверичан будет шанс поквитаться с петербуржцами за августовское поражение в серии пенальти в матче 1/256 Кубка России.

За считанные часы все билеты на 27-е были раскуплены. Счастливчики получат возможность прийти на стадион и кричать: «Только «Тверь» и только победа!»

«КП»-Тверь» благодарит за помощь пресс-службу ФК «Тверь» и её руководителя Дмитрия Герасимова.