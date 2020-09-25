Трассу «Северный обход Твери» планируют начать строить в 2021 году

Новый вариант трассы «Северный обход Твери». Графика: ПТО.

Строительство третьего этапа трассы М-11 «Нева», со 149-го по 208-й километр, обсудили на рабочей встрече губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Проект Северного обхода Твери, призванный улучшить транспортное сообщение с другими регионами, разрабатывали ещё в 2009-2012 годах. Теперь план дороги потребовал корректировок.

Это финальный этап строительства трассы М-11. Работы запланированы с 2021-го по 2023-й год. Новый отрезок трассы позволит наладить сообщение с Вологодской, Ярославской областями и Дубной.

На дороге длиной более 60 километров запланированы четыре полосы движения, а на развязках – по шесть и восемь полос. Ограничение по скорости установят до 130 км/час.

На всём её протяжении будет поставлено 870 дорожных знаков и указателей и построено 35 искусственных сооружений. Включая километровый мост через Волгу на 155-м километре со стороны Москвы и несколько развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское» и «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

– Для Тверской области, как региона, расположенного между двумя столицами, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма, – отметил глава региона.

Также губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что северный обход позволит улучшить логистику и даст импульс для развития части территорий региона. Например, в аграрной сфере.

Финальную часть М-11 планируют начать строить в 2021 году. Фото: ПТО.

Разработанный ранее с 2009-го по 2012-й год проект на данный момент устарел. Затверечье активно развивалось, и теперь створ дороги перенесут за Тверцу, подальше от рекреационной зоны.

По информации пресс-службы правительства региона, для строительства северного обхода используют более 12 миллионов кубометров песка, свыше 1 миллиона тонн асфальтобетона и 70 тысяч квадратных метров термопластика.

СПРАВКА «КП»

Трасса М-11 «Нева» (Москва - Санкт-Петербург) проходит по территории шести субъектов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Первый участок М-11 – объезд Вышнего Волочка – открыли в ноябре 2014 года. Это помогло ликвидировать многокилометровые пробки на сложных участках трассы М-10.

В декабре 2017 года началось движение по отрезку дороги от Твери до Вышнего Волочка. А в июне 2018 года ввели в эксплуатацию участок, соединяющий Тверскую и Новгородскую области – продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка.

На сегодняшний день общая протяжённость магистрали М-11 – 669 километров, порядка 300 километров пролегает через Тверской регион. Трасса существует как параллельная М-10 и помогает объехать часть населённых пунктов.