В Тверском ТЮЗе вышла постановка по произведениям Кира Булычёва

Режиссёр-постановщик, автор инсценировки спектакля «По просторам Вселенной» по Киру Булычёву Евгений Зимин. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском театре юного зрителя с июля на финишную прямую вышли репетиции постановки «По просторам Вселенной» («Путешествие Алисы») по мотивам книг Кира Булычёва. И вот 16 сентября премьера состоялась.

До первого показа «КП»-Тверь» пообщалась с режиссёром-постановщиком, автором инсценировки и мастером, работающим во многих театрах России, Евгением Зиминым.

Полчаса драгоценного времени Евгений Юрьевич выделил за день до сдачи постановки.

Через тернии к звёздам

– Почему именно «Приключения Алисы» Кира Булычёва взято для инсценировки?

– Очень давно хотелось поставить что-то из фантастики. На мой взгляд, в театрах сейчас редко обращаются к этому жанру. Конечно, сценическому искусству сложно тягаться с теми же киноблокбастерами про супергероев. Театру не угнаться за спецэффектами, но мы можем работать в другой плоскости – это, прежде всего, живое общение и стремление разбудить фантазию зрителя.

Сейчас Кир Булычёв уже стал классиком. Его, кажется, изучают в школе, но в качестве книги для внеклассного чтения. Конечно, все мы помним мультфильм «Тайна третьей планеты» (1981) и другие фильмы по саге об Алисе Селезнёвой. Но я не тешу себя мыслью, что современные дети читали эти произведения. Хочется показать нынешнему поколению, что у нас были замечательные детские авторы.

История про приключения Алисы с отцом и двумя членами команды на исследовательском корабле в экспедиции по сбору редких животных в разных концах Вселенной, на мой взгляд, лучше всего подошла для инсценировки. Мы наблюдаем за путешествием в разные миры, которые удалось создать на сценической площадке. С такой задачей я писал инсценировку. Неизведанное привлекло и захватило меня и всю постановочную группу.

Вот есть редкие животные, а никто не знает, как они могут выглядеть, какие у них повадки… Главный приём – вовлечение аудитории в процесс, интерактив. Наш зритель, а напомню: рейтинг у постановки «6+», попадая на спектакль, становится членом команды межзвёздного корабля «Пегас».

– Какими спецэффектами вы будете привлекать детей, которые, кажется, уже всё видели и не выпускают из рук гаджетов, где им доступен разный контент высокого качества?

– Вот столкнулись с тем, что произведение «Путешествие Алисы» написано в 1971 году, и многие реалии изменились. Действие повести у Кира Булычёва происходит во второй половине XXI века, но мы, шагнувшие в 20-е годы XXI века, понимаем, что пока до такого бурного освоения космоса ещё далеко. Мы перенесли действие в конец XXII века, отдалив перспективу межзвёздных перелётов.

Мы очень активно используем наше проекционное оборудование. В такой степени тверской ТЮЗ ещё не использовал эти возможности. Работают четыре проектора, изображения попадают на шесть разных плоскостей. Автор графики – видеохудожник Михаил Заиканов, известный как в России, так и за рубежом.

Видеоконтент – не единственное наше оформление, а, скорее, гарнир. А главное блюдо – замечательная сценография, которую придумал Кирилл Пискунов, обладатель «Золотой маски», который работает в Чехов-центре в Южно-Сахалинске. Он разработал образную декорацию, которая позволяет переноситься в разные пространства.

За хореографию и пластику отвечал режиссёр по пластике Максим Пахомов, работавший и в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Светом занимался Александр Рязанцев, который приехал из Театра Наций, где выпускал спектакль.

Команда очень мощная! Авторскую музыку написал Василий Тонковидов. Тверскому зрителю он знаком, так как в Твери идёт много спектаклей с его музыкальным оформлением.

Костюмы, также немаловажная часть визуального оформления, разработала Елизавета Пискунова. Когда мы фантазировали, хотелось, чтобы все инопланетяне различались. Они должны были быть не только гуманоидного типа.

Профессор Селезнёв (засл.арт. Андрей Иванов), птица Говорун и Алиса Селезнёва (арт. Ангелина Аладова). Фото: Степан КАМЕНЕВ

В любой ситуации оставаться человеком

И тут режиссёр Евгений Зимин делает жест, акцентирующий внимание:

– Но главное в произведении, конечно, гуманитарный посыл. Человек несёт ответственность за свои действия. Он должен заботиться о родной Земле и с уважением относиться к другим планетам и «инопланетцам».

Также для нас была принципиальна роль Алисы во всей этой истории. У автора первоисточника она прописана очень чётко. Алиса Селезнёва, ребёнок со своим нестандартным мышлением, без штампов, спасает экипаж звездолёта «Пегас» во многих сложных ситуациях. Взрослые, сталкиваясь с трудностями, зачастую сразу надумывают себе какие-то ужасы, а ребёнок смотрит под другим углом, он может быстро решить проблему, не нагнетая обстановку.

Алиса – человек будущего. И юные зрители в зале – также люди будущего. Кто знает, может, они подрастут и полетят по просторам Вселенной... Они должны понимать, как это непросто.

– Как долго шла работа над постановкой «По просторам Вселенной»?

– Говорили о том, чтобы поставить фантастику, года два назад с Александром Витальевичем (директор ТЮЗа Александр Бахарев. – Ред.). Сначала я писал пьесу, потом работали с художниками, композитором… Кстати, всего в спектакле занято двадцать актёров.

Из-за коронавируса в 2020 году всё сдвинулось, сначала хотели начать репетировать в мае, но удалось стартовать только в конце июня. И с того момента плотно репетировали, в том числе вокальные и пластические номера.

Надеюсь, получилось многоплановое зрелище, которое будет интересно как детям, так и взрослым.

– На детях до показа не проверяли?

– Нет, сразу представили результат для всех зрителей. Мы изначально запланировали премьеру на сентябрь и задуманное выполнили.

– Вы сами любите фантастику читать?

– Я не такой уж безудержный фанат. Мне нравится не столько развлекательная фантастика, сколько такая… м… социальная. К примеру, «Солярис» Тарковского. Это не тот материал, который можно перенести на сцену. Но и в спектакле «По просторам Вселенной» мы сделали аллюзию на эту киноленту.

При этом в нашем спектакле присутствует юмор. Например, в решении сцен на планете Железяка. Многие поймут отсыл к современным девайсам и технологиям. Кир Булычёв в 70-е даже вообразить не мог то, что для нас уже норма. Видеосвязь, тачскрин – то самое будущее, которое предсказывали фантасты ХХ века, а для нас это уже обыденность ХХI века.

– Скажите, а как изменилось ваше представление о будущем с момента первого прочтения истории о приключениях Алисы и до настоящего времени, когда вы выпустили спектакль про её похождения?

– Очень сложно спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться человечество. Я хорошо помню, как в 1986 году мне в школу приятель принёс статью из журнала «Техника молодёжи» о том, что за рубежом появился такой лазерный носитель, который, во-первых, может вместить в себя по объёму две грампластинки, во-вторых, не портится, не запиливается и называется компакт-диском. А мы все тогда были меломанами, но в новшество верилось с трудом. А сейчас вообще это всё ушло в прошлое. Прогресс идёт безумно быстро. Жить становится легче и интереснее.

Когда писал Кир Булычёв, были полёт Гагарина, выход человека в открытый космос, посадка на Луну, то есть произошёл рывок в освоении космоса... Сейчас человечество не достигло каких-то новых рубежей в этой сфере, на мой взгляд. Во всяком случае, до колонизации иных планет ещё очень далеко. Но нужно искать пути, ведь наша планета очень небольшая на самом деле и требуется освоение новых…

– В будущем роль человека будет в том, чтобы, используя новые технологии, не навредить при этом другим?

– Мне бы хотелось, чтобы человек бережно ко всему относился. И к мирам, и к инопланетянам. Нельзя быть эгоистом, нужно заботиться об окружающем мире... Как в «Маленьком принце»: «Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Хочу быть оптимистом. Надеюсь, что люди будут беречь свой дом. Будь то земля или иные планеты.

Справка «КП»-Тверь»

Евгений Зимин в 1996 году окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПГУП), кафедра режиссуры и мастерства актёра

(профессор З.Я. Корогодский). В 1999 году – аспирантуру на кафедре режиссуры в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). Играл и ставил спектакли в «Театре Поколений» (Санкт-Петербург), Государственной детской филармонии Санкт-Петербурга, Екатеринбургском театре юного зрителя. Преподавал актёрское мастерство в разных учебных заведениях.

В Тверском ТЮЗе Евгений Зимин ставил такие спектакли, как «Безумный, безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чиполлино», «Карлик Нос», «Завтра была война» и «Сказка о царе Салтане».

Снимался в эпизодах российских сериалов.