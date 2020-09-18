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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 18 сентября 2020 года: дополнительная партия лекарств на 103 миллиона рублей для льготников

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 18 сентября
Алина ПЕТРОВА
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На дополнительную закупку льготных лекарств власти региона выделили деньги.

На дополнительную закупку льготных лекарств власти региона выделили деньги.

Всего на утро 18 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5804 человека заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

1196 (+5) изолированы.

4387 (+16 человек за сутки) выздоровел.

221 (+3) человека умерли.

Дополнительную партию лекарств закупят для льготников Тверской области.

В 2020 году для льготного лекарственного обеспечения в областном бюджете предусмотрено 790,9 млн рублей. Однако на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей решено добавить еще 103 млн рублей.

На средства областного бюджета будут дополнительно приобретены лекарственные препараты для лечения пациентов с такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, катаракта и глаукома, онкологические, орфанные, гематологические и другие заболевания. Лекарства получат инвалиды, дети-инвалиды, дети до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также пациенты с социально значимыми заболеваниями.

Всего в Тверской области льготные лекарственные препараты получают более 70 тысяч жителей региона.

Выдача льготных лекарств в регионе идёт в 34 госаптеках сети «Фармация».

Информация Оперштаба.

Информация Оперштаба.

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