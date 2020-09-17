В выходные в Твери похолодает

На выходных придется одеться потеплее. Фото: Александр Подгорчук

В Твери, несмотря на пасмурное серое небо, вроде как потеплело. Однако это ненадолго. Но и похолодает тоже ненадолго… В общем, всего за несколько ближайших дней Верхневолжье посетит и циклон и антициклон.

- 18 сентября через Тверскую область пронесется североатлантический циклон, который приведет к изменению погоды, заметно похолодает, - рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В регионе ожидаются дожди, местами грозы. Температура воздуха в грядущий уик-энд днем в среднем понизится до +14, +12 градусов днем, до +5 ночью. Ветер будет достаточно сильным, до 7 м/с, порывами до 14 м/с (50 км/час. - Ред.). Атмосферное давление снизится до 737 миллиметров.

Однако Наталья Сердитова призвала тверичан не расстраиваться из-за плохой погоды: она скоро поменяется на хорошую. И опять потеплеет.

- На следующей неделе к нам придет антициклон и даже, возможно, будет что-то похожее на бабье лето, - уточнила профессор. - Температура воздуха повысится местами до +20. Атмосферное давление начнёт расти уже с воскресенья и на следующей неделе удержится на уровне 750-752 миллиметров.