Тот самый трактор, из-за которого и случился весь сыр-бор. Фото: прислал Вячеслав Ковтун

В этой истории замешаны три стороны: известный в России и за рубежом фермер-сыродел из подмосковного Королёва, некий лже-Роман якобы из Тулы, а также семейная пара из Твери. Начавшаяся еще весной как банальная покупка трактора история обернулась не совсем банальным разводом. И она еще не завершена...

«КП»-Тверь» максимально нейтрально попытается рассказать об этой странной истории, которая, возможно, иллюстрация к новому способу мошенничества.

Подмосковному сыроделу Вячеславу Ковтуну в хозяйстве позарез понадобился трактор:

- Надо было распахать поля от борщевика и посеять траву для скота. Я два месяца собирался купить б/у или в лизинг взять, так как денег на новый, сами понимаете, нет. А тут звонок: «Вы искали трактор?»

Вячеслав Ковтун (первый слева) - известный в России сыровар, участник многих "сырных" фестивалей", в том числе в Европе. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

По словам Ковтуна, ему позвонил некий Роман из Тулы, сказал, что он тоже фермер и как раз продает трактор. Скинул через мессенджер сыроделу фотографии и видео трактора, документы на него.

- Мне все подошло, - продолжил рассказ Вячеслав. - За трактором надо было ехать в Тверь. В городе, уже на месте, меня встретили приятные люди: молодая женщина в положении и её муж. Я осмотрел трактор, мужчина всё мне показал и рассказал про него, я сравнил все узлы и документы. Всё чисто. Трактор оформлен на женщину. Даже в паспорте адрес по прописке совпадает с местом осмотра трактора. И здесь начинается самое интересно. Мы подписываем договор купли-продажи и акт приема передачи трактора. Все документы у меня, я эту женщину спрашиваю: «Как вам деньги удобнее передать?» Она мне отвечает: «Скинь на карту этому человеку», то есть Роману из Тулы, который как посредник выступал. Я ей говорю: «А вы его знаете? Он с вами работает?» Она отвечает мне: «Да, мы с ним потом сами разберёмся по деньгам». Я, конечно, взял и перевёл ему деньги онлайн с карты на карту. 400 тыс. рублей, как договаривались. Поворачиваюсь - а их нет. - Вячеслав Ковтун эмоционален. - Думаю, что за фигня, а они оба в этот момент в дом зашли. Я помялся возле двери их дома минут пять и стал им звонить. Вы где? Они отвечают: «Дети маленькие одни - кормить надо». Затем вышли и говорят: «А вы того человека знаете - кому сейчас деньги перевели?».

Дальше история развивалась уже совсем не в пользу приезжего сыродела. Он понял, что перевел деньги неизвестно кому, и попытался отменить транзакцию, позвонив в банк. Но было поздно: деньги «ушли».

Хозяйка трактора и её муж, со слов фермера, видя, как развивается ситуация, отказались от договора купли-продажи. Тогда фермер вызвал полицию.

Сотрудники приехали и, как описывает Вячеслав, нехотя, с натугой завели-таки дело, опечатали злополучный трактор.

Без трактора остался не только сыродел, но и его хозяева. Правда, фермер ещё и 400 тыс. потерял. Трактор же, если мошенничество не удастся доказать, прежним хозяевам вернут… А так называемого Романа из Тулы и след простыл…

Нам удалось узнать и версию случившегося у семейной пары тверичан. Вернее, у мужа, которого зовут Алексей. Его жена - та самая официальная хозяйка трактора, сославшись на серьёзный срок беременности, общаться не стала.

Алексей рассказал, что они подали объявление о продаже трактора на Авито еще полгода назад: решили таким образом погасить висевший на них кредит.

- У нас двое детей, трех и семи лет, плюс третий на подходе, вот и подумали, что лучше будет трактор продать. Рассчитаться с кредитом и забыть, - уточнил он.

И вот в мае им поступил звонок.

- Здравствуйте, я предприниматель из Тулы, меня зовут Роман, - пересказывает содержание разговора Алексей. - Мы с ним несколько раз перезванивались, в итоге он сказал, что за трактором приедет его знакомый, с которым у него какие-то там бартерные отношения. Так и сказал. При этом Роман также заявил нам, чтоб мы особо не общались с человеком, который приедет. Как выяснил наш адвокат, Ковтуну так называемый Роман сказал, чтобы он с женщиной - хозяйкой трактора тоже не разговаривал, а по всем деталям звонил ему. Якобы моя жена - только номинальная владелица трактора.

По словам Алексея, во время сделки фермер несколько раз отходил, кому-то звонил, сомневался.

- В итоге договор об акте продажи уже подписали. Но я ему сказал, что, если сомневаешься, поехали в технадзор - там удостоверишься, что все в порядке. Время было обеденное. Мы с женой сказали Ковтуну, что пойдем ненадолго домой, покормим детей, а он пусть пока пообедает в кафе неподалеку. И затем поедем в Гостехнадзор. Он опять отошел, а потом бежит с телефоном и говорит: «Я деньги перевел. Подтверждение отправил». Хорошо. Потом мы покормили детей, выходим, подходит Ковтун и говорит: «А у тебя паспорт этого человека, то есть Романа, есть?» Я говорю: «Нет». Спрашиваю его: «А у тебя его паспорт есть и договор какой-нибудь с ним?» Ковтун говорит: «Нет». Я ему: «Тогда я не знаю, куда ты деньги отправил». Моя жена тут же несколько раз звонила этому Роману. Когда в конце концов дозвонилась, получила ответ: «Я никакой не Роман, и да, я вас обманул». После этого телефон уже был недоступен.

Алексей говорит, что ему с женой эта история очень неприятна, что они сами пострадали из-за неё. Фото: скриншот из видео Вячеслава Ковтуна

По словам Алексея, он и его жена в дальнейшем пытались поговорить с Ковтуном, разобраться спокойно в ситуации.

- Но он сразу начал общаться агрессивно, на повышенных тонах, прямо называл нас мошенниками, - утверждает муж хозяйки трактора. - Мы же хотим, чтобы нам просто вернули трактор в пользование, мы не виноваты, что так получилось.

Мы связались с Вячеславом Ковтуном и рассказали ему версию Алексея, однако фермер ответил, что она неверна.

- Это они сами сказали мне, чтобы я перевел деньги этому Роману, это записано в протоколе, и у меня есть свидетель, - настаивает фермер.

В общем, здесь всё очевидно, но труднодоказуемо. Мог быть сговор владельцев трактора с Романом? В принципе, мог. Мог ли некий ушлый лже-Роман организовать липовую сделку и провести всех - и фермера, и владельцев трактора? Мог. Сможет ли следствие вскрыть реальную схему? Старые оперы говорят, что это очень и очень сложно.

Следователь Следственного управления УМВД России по Тверской области Елена Соколова, работающая по делу, от комментариев отказалась. Сказала, что она не может что-либо пояснить, пока идёт следствие.

А трактор преткновения, как вещдок, стоит опечатанный. А деньги… А деньги уже ушли…