Досуг в Твери с 16 по 23 сентября: Средневековье и тень, Ренуар, Янжима и Джармуш

В парке "Тьмака" публику вновь перенесут на несколько веков назад.
Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
ФЕСТИВАЛЬ
Назад в прошлое
20 сентября в Твери в ландшафтном парке «Тьмака» пройдет XI фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское».
Его организаторы обещают гостям не только антураж Средневековья, но и реконструкторские полки 1812 года, а также интересные познавательные лекции от историков в специальном большом шатре.
На фестивале запланирована параллельная работа трех тематических зон: историко-просветительской, турнира по историческому бою «Меч Твери», лагеря армии 1812 года.
Как всегда, будут представлены и различные ремесленно-исторические мастер-классы.
В целях профилактики коронавирусной инфекции на фестивале будет организована сплошная металлическая выгородка для зонирования площадок, а также контрольно-пропускной режим с обязательной термометрией и контролем наличия масок у зрителей и участников мероприятия.
Начало в 12:00.
Вход свободный
Организаторы фестиваля обещают много интересного. Фото: из паблика фестиваля в Вконтакте
ВЫСТАВКА
Тень города
Так называется экспозиция графического дизайна от Ивана Котова, которая 18 сентября в 16:00 откроется в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра.
Как может выглядеть тень города? На этот вопрос вы найдете ответ на выставке.
А вот что по этому поводу написано в анонсе выставочного центра: «Тень города - это воспоминания, чувства, впечатления, которые остаются в каждом из нас. Это может быть и запах, появляющийся при первых каплях летнего ливня, и детская игра в футбол во дворе, и длинная череда фонарных столбов».
Время работы центра:
Среда, четверг, пятница - с 11:00 до 20:00.
Суббота, воскресенье - с 11:00 до 18:00.
Цена билета:
Для взрослых - 80 рублей, студентов - 70 рублей, пенсионеров - 60 рублей, школьников - 50 рублей, детей до 7 лет - бесплатно.
Тень города - это воспоминания, чувства, впечатления... Фото: c сайта ТГМВЦ
АРТ-ВЕЧЕР
Встреча с Ренуаром
19 сентября Тверской городской музейно-выставочный центр также приглашает любителей живописи на арт-вечер «Живописец счастья». Он будет посвящен жизни и творчеству гениального французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.
Организаторы обещают: «Вы окунетесь в легкую и непринужденную парижскую жизнь XIX века и узнаете интересные факты о живописце счастья. Вы откроете для себя много нового, а также сможете почувствовать себя в роли художника, создав свой шедевр с помощью настоящего кофе».
Заинтригованы? Тогда совершите увлекательное путешествие в мир искусства.
В программе: экскурсия по выставке «Страсть Ренуара», лекция о жизни и творчестве живописца счастья, кофе-брейк, кофейный мастер-класс.
Стоимость - 500 рублей.
Запись и подробная информация по телефонам: 8-919-066-96-15, 34-48-52*118.
Количество мест ограниченно. Обязательно предварительная запись.
Гостей арт-вечера познакомят с интерсными деталями жизни великого импрессиониста. Фото: с сайта ТГМВЦ
КОНЦЕРТ
На сцене - Янжима
В клубе BigBen, в доме № 2 по улице Брагина, 20 сентября состоится сольный концерт Янжимы Нижегородовой - солистки известной тверской группы с одноименным названием «Янжима».
Песни этой группы наполнены этническими красками, которые органично сплетаются с фанковыми ритмами города.
Янжима обещает порадовать публику парящими вокализами и дерзкими боевиками. Она споет и хиты, и новые песни.
Начало в 18:00.
Цена билета - 400 рублей.
Заказать можно на сайте клуба.
Янжима обещает порадовать и парящими вокализами и дерзкими боевиками. Фото: c сайта клуба BIGBEN
ЛЕКЦИЯ
Мастер независимого кино
Центр современного искусства «Рельсы» 20 сентября приглашает на лекцию киноведа Сергея Коровашкова о гении американского независимого кинематографического искусства Джиме Джармуше.
Как менялись картины режиссера на протяжении четырех десятилетий? Из чего они состоят? Как не потеряться в их многообразии? Разберем на лекции.
Начало в 14:00.
Стоимость - 300 рублей.
Записаться на мероприятие можно на сайте центра или непосредственно в нем по адресу: улица Трехсвятская, 18А.