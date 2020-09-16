Досуг в Твери с 16 по 23 сентября: Средневековье и тень, Ренуар, Янжима и Джармуш

В парке "Тьмака" публику вновь перенесут на несколько веков назад. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

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20 сентября в Твери в ландшафтном парке «Тьмака» пройдет XI фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское».

Его организаторы обещают гостям не только антураж Средневековья, но и реконструкторские полки 1812 года, а также интересные познавательные лекции от историков в специальном большом шатре.

На фестивале запланирована параллельная работа трех тематических зон: историко-просветительской, турнира по историческому бою «Меч Твери», лагеря армии 1812 года.

Как всегда, будут представлены и различные ремесленно-исторические мастер-классы.

В целях профилактики коронавирусной инфекции на фестивале будет организована сплошная металлическая выгородка для зонирования площадок, а также контрольно-пропускной режим с обязательной термометрией и контролем наличия масок у зрителей и участников мероприятия.

Начало в 12:00.

Вход свободный

Организаторы фестиваля обещают много интересного. Фото: из паблика фестиваля в Вконтакте

ВЫСТАВКА

Тень города

Так называется экспозиция графического дизайна от Ивана Котова, которая 18 сентября в 16:00 откроется в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

Как может выглядеть тень города? На этот вопрос вы найдете ответ на выставке.

А вот что по этому поводу написано в анонсе выставочного центра: «Тень города - это воспоминания, чувства, впечатления, которые остаются в каждом из нас. Это может быть и запах, появляющийся при первых каплях летнего ливня, и детская игра в футбол во дворе, и длинная череда фонарных столбов».

Время работы центра:

Среда, четверг, пятница - с 11:00 до 20:00.

Суббота, воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Цена билета:

Для взрослых - 80 рублей, студентов - 70 рублей, пенсионеров - 60 рублей, школьников - 50 рублей, детей до 7 лет - бесплатно.

Тень города - это воспоминания, чувства, впечатления... Фото: c сайта ТГМВЦ

АРТ-ВЕЧЕР

Встреча с Ренуаром

19 сентября Тверской городской музейно-выставочный центр также приглашает любителей живописи на арт-вечер «Живописец счастья». Он будет посвящен жизни и творчеству гениального французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Организаторы обещают: «Вы окунетесь в легкую и непринужденную парижскую жизнь XIX века и узнаете интересные факты о живописце счастья. Вы откроете для себя много нового, а также сможете почувствовать себя в роли художника, создав свой шедевр с помощью настоящего кофе».

Заинтригованы? Тогда совершите увлекательное путешествие в мир искусства.

В программе: экскурсия по выставке «Страсть Ренуара», лекция о жизни и творчестве живописца счастья, кофе-брейк, кофейный мастер-класс.

Стоимость - 500 рублей.

Запись и подробная информация по телефонам: 8-919-066-96-15, 34-48-52*118.

Количество мест ограниченно. Обязательно предварительная запись.

Гостей арт-вечера познакомят с интерсными деталями жизни великого импрессиониста. Фото: с сайта ТГМВЦ

КОНЦЕРТ

На сцене - Янжима

В клубе BigBen, в доме № 2 по улице Брагина, 20 сентября состоится сольный концерт Янжимы Нижегородовой - солистки известной тверской группы с одноименным названием «Янжима».

Песни этой группы наполнены этническими красками, которые органично сплетаются с фанковыми ритмами города.

Янжима обещает порадовать публику парящими вокализами и дерзкими боевиками. Она споет и хиты, и новые песни.

Начало в 18:00.

Цена билета - 400 рублей.

Заказать можно на сайте клуба.

Янжима обещает порадовать и парящими вокализами и дерзкими боевиками. Фото: c сайта клуба BIGBEN

ЛЕКЦИЯ

Мастер независимого кино

Центр современного искусства «Рельсы» 20 сентября приглашает на лекцию киноведа Сергея Коровашкова о гении американского независимого кинематографического искусства Джиме Джармуше.

Как менялись картины режиссера на протяжении четырех десятилетий? Из чего они состоят? Как не потеряться в их многообразии? Разберем на лекции.

Начало в 14:00.

Стоимость - 300 рублей.

Записаться на мероприятие можно на сайте центра или непосредственно в нем по адресу: улица Трехсвятская, 18А.