Освобождение от уроков ИЗО, музыки и физкультуры дадут школьникам Твери, посещающим кружки: Как получить и на каких условиях

Если ваш ребёнок уже ставит рекорды в спортивной секции, школьная "физ-ра" ему вроде как ни к чему. Фото: Юлия Лоза

«Поистине революционное решение: признание результатов дополнительного образования в общеобразовательных организациях! Теперь ребёнок, обучающийся в спортивной, музыкальной, художественной школах, может быть освобождён от соответствующих уроков, если необходимые им знания уже получены в допобразовании», - обрадовала своих подписчиков в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Речь о нововведениях, зафиксированных в совместном документе двух федеральных министерств - Приказе Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30 июля 2020 г. Документ вступил в силу 8 сентября 2020 года.

Теперь в общеобразовательных школах должны принимать результаты образования, полученного ребёнком в учреждении дополнительного образования. Приказ определяет конкретные правила зачёта школами таких знаний и умений.

Что это означает на практике? Если ребёнок получает опережающее образование по школьным предметам - музыке, изобразительному искусству, физической культуре или какой-то другой дисциплине - школа должна освободить его от соответствующих занятий. Формально - перевести на индивидуальный ускоренный учебный план, который будет определён школой.

Что пойдёт в зачёт

Подчеркнём, речь именно об опережающем дополнительном образовании. Пункт 6 приказа говорит о том, что школа «производит зачёт при установлении соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (или её части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы». То есть дополнительное образование пойдёт в зачёт, если ребёнок уже получил знания и навыки, которые планирует передать ему школа за какой-то период - четверть, полугодие, учебный год.

В зачёте дополнительного образования школа имеет право отказать, если полученные ребёнком знания и умения будут ниже требований школьной программы (пункт 9 приказа).

Определение соответствия полученных знаний

«Необходимо, чтобы уровень подготовки был не ниже школьного по нормативам, - комментируя документ, написала Лариса Мосолыгина. - Школы в свою очередь должны принять локальные акты, предусматривающие порядок зачёта допобразования».

То есть как соответствие полученного дополнительного образования требованиям учебного плана, так и его несоответствие школе придётся установить. Только после этого выносится решение о принятии или непринятии дополнительного образования в зачёт.

Как будет устанавливаться это соответствие, определяет опять же школа своим внутренним актом.

Какие документы потребуются

Чтобы ребёнку зачли обучение в музыкальной, спортивной или иной школе дополнительного образования, необходимо написать заявление. Его пишут родители ученика (или его законные представители).

Основанием служат две справки, которые выдадут в учреждении дополнительного образования: документ об обучении в данном учреждении и документ о полученном там образовании (квалификации).

Решение об отказе в зачёте

Если школа установит несоответствие знаний и умений, полученных учеником в учреждении дополнительного образования, она вынесет отказ о зачёте такого образования.

Решение об отказе (в письменной или электронной форме) должно быть передано в течение трёх дней ученику или его родителям. В документе должны обосновываться причины отказа.

Важные моменты

Школа не имеет права требовать плату за установление соответствия дополнительного образования, полученного ребёнком, школьному плану, равно как и за зачтение этого образования.

Школа обязана зачесть в том числе и образование, полученное в иностранном государстве, если оно будет соответствовать стандартам российского учебного плана.