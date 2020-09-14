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Общество

В Тверской области одни из самых обременительных трат на коммуналку

Специалисты посчитали, сколько тратят на услуги ЖКХ жители разных регионов
Виктория ТУШКОВА
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Оплата коммунальных благ отрывает от бюджета тверских семей весьма внушительный кусок почти в 12%.

Оплата коммунальных благ отрывает от бюджета тверских семей весьма внушительный кусок почти в 12%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, что, получив в России счёт за коммунальные услуги, Жерар Депардье решил вернуться во Францию. Шутки шутками, но в половине российских регионов в 2019 году выросла доля трат жителей на оплату коммуналки. Тверская область в этот перечень не попала - доля наших трат на ЖКХ в общей сумме семейных расходов осталась прежней. Но радоваться рано: оплата коммунальных благ отрывает от бюджета тверских семей весьма внушительный кусок - почти 12%.

Сколько тратят семьи на жилищно-коммунальные услуги, посчитали специалисты агентства «РИА Новости». Аналитики вычислили долю, которую занимает коммуналка в расходах среднестатистической семьи, для каждого региона России, а также определили, как изменилась эта доля в течение 2019 года.

Наш регион - один из шести, где по сравнению с 2018 годом удельный вес коммунальных платежей в общей доле семейных трат не изменился (такая же ситуация в Башкирии, Удмуртии, Ульяновской, Кемеровской и Курской областях). В 43 регионах доля трат на коммуналку выросла, в 36 - снизилась.

Тверская коммуналка - одна из самых обременительных. В итоговом рейтинге регионов по доле семейных трат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) Тверская область оказалась в числе пятнадцати аутсайдеров - на 13-м с хвоста списка месте. В разных субъектах страны на коммуналку уходит от 4,9% до 13,7% от общих трат семьи, в среднем по России - 9,6%. В Тверской же области - 11,8% (в денежном выражении - около 4229 рублей в месяц).

Конечно, до Камчатки нам далеко: коммуналка в Камчатском крае съедает более девяти тысяч рублей в месяц (9014 рублей). Но зарплаты и общие траты там тоже повыше тверских. А потому в процентном соотношении на камчатскую коммуналку уходит лишь на один процент больше, чем в Тверской области - 12,8% от общих трат.

Ну а позавидовать мы можем жителям Курганской области и Республики Тыва - там на ЖКУ уходит менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

Напомним, в Тверской области с августа 2020 года выросли тарифы на газ. Голубое топливо подорожало на 3%. Прочие коммунальные тарифы, как и по всей стране, планово выросли 1 июля. В Тверской области их средний рост составил 3,6%.

Кстати, составители рейтинга считают, что по итогам текущего года доля коммунальных платежей в общей сумме семейных трат для большинства опять вырастет. Но связывают специалисты это не столько с ростом тарифов или снижением доходов, сколько с сокращением многих других трат, например с отменёнными из-за коронавируса поездками в отпуск.

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