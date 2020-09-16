Коронавирус в Твери, последние новости на 16 сентября 2020 года: скорую жители областной столицы вызывают часто, но совсем не из-за COVID-19

Статистика по коронавирусу обновляется в регионе ежесуточно. Фото: ПТО
Всего на утро 16 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5729 человека заразившихся COVID-19 (+26 заболевших за последние сутки).
1187 (+19) изолированы.
4351 (+7 человек за сутки) выздоровел.
217 (0) человек умерли.
Графика: Яндекс.
По данным регионального Минздрава, бригады скорой помощи выезжали на вызовы 2827 раз - это цифры по Твери и Калининскому району. Каждый третий обратившийся за помощью был госпитализирован.
Самой распространенно проблемой стали сердечно-сосудистые заболевания: 72 пациента – с острым коронарным синдромом, в том числе инфарктом миокарда, 62 пациента - с острым нарушением мозгового кровообращения.
В результате ДТП в больницы были доставлены 14 пострадавших, из которых четверо были несовершеннолетние дети.
Что до количества скорых и численности персонала, то в Твери и Калининском районе ежедневно работали 32 бригады, из них шесть - неотложной медицинской помощи.
Больные ждали вызванную скорую 14 минут, если ситуация требовала экстренного вмешательства врачей, на неотложные медики добирались за 24 минуты.
Графика: ПТО.