Коронавирус в Твери, последние новости на 15 сентября 2020 года: за работу сотрудника без маски суд вынес предупреждение владельцу бизнеса

В период пандемии коронавируса все сотрудники магазинов общепита должны быть в масках.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Всего на утро 15 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5729 человека заразившихся COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).
1168 человека (+25) изолированы.
4344 (0) человека выздоровели.
217 (0) человек умерли.
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В июле 2020 года в посёлке Рамешки продавец в мясном магазине отпускал продукцию без защитной маски. А ведь пандемию никто не отменял: с 17 марта 2020 года в Тверской области действовал режим повышенной готовности.
Правоохранители довели дело до суда, ведь факт нарушения был запечатлена на записи с камер наблюдения в магазине.
На заседании в Рамешковском районном суде хозяин магазина присутствовал лично и подтвердил, что его сотрудник нарушал требования Роспотребнадзора.
Предприниматель неоднократно делал своему сотруднику замечания по этому поводу.
В итоге суд ограничился предупреждением с отношении предпринимателя.
Графика: ПТО