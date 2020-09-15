Коронавирус в Твери, последние новости на 15 сентября 2020 года: за работу сотрудника без маски суд вынес предупреждение владельцу бизнеса

В период пандемии коронавируса все сотрудники магазинов общепита должны быть в масках. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 15 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5729 человека заразившихся COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

1168 человека (+25) изолированы.

4344 (0) человека выздоровели.

217 (0) человек умерли.

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В июле 2020 года в посёлке Рамешки продавец в мясном магазине отпускал продукцию без защитной маски. А ведь пандемию никто не отменял: с 17 марта 2020 года в Тверской области действовал режим повышенной готовности.

Правоохранители довели дело до суда, ведь факт нарушения был запечатлена на записи с камер наблюдения в магазине.

На заседании в Рамешковском районном суде хозяин магазина присутствовал лично и подтвердил, что его сотрудник нарушал требования Роспотребнадзора.

Предприниматель неоднократно делал своему сотруднику замечания по этому поводу.

В итоге суд ограничился предупреждением с отношении предпринимателя.