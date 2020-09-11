Тверь в фактах и цифрах: К чему пришла областная столица за 885 лет

Тверь - город старинный, размеренный, но и от современных веяний мы стараемся не отставать - как можем. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В этом году Тверь празднует 885-летие. От широких торжеств в год юбилея пришлось отказаться из-за коронавируса. Но это не повод забывать о такой красивой дате. «КП»-Тверь» предлагает узнать об областной столице несколько интересных фактов. А помогут нам цифры статистики, подготовленной специалистами Тверьстата.

До тысячелетнего юбилея Твери осталось всего каких-то 115 лет. Столица Верхневолжья младше Великого Новгорода на 276 лет. Зато старше Москвы на 12 лет. Ну а Питер по сравнению с Тверью вообще мальчишка – северная столица младше нас на 568 лет!

Тверь – не город-миллионник. И даже до полумиллиона жителей мы пока не дотягиваем. Зато дышится у нас легче: на каждого тверичанина приходится примерно 0,035 гектара площади. Москвич, к примеру, довольствуется площадью в 0,02 гектара.

885-летняя Тверь старается быть современным городом. Конечно, получается это не во всём и не всегда, но, как говорится, какие наши годы. Давайте посмотрим, с чем подошла Тверь к своему юбилею (данные статистики к началу 2020 года).