«Дели на три»: Тверская школа вошла в проект по раздельному сбору мусора

Илья Холодов и Евгений Пичуев в школе №24. Фото: Тверская городская Дума

Школа № 24 в поселке имени Крупской включилась в проект «Дели на три». На презентации присутствовали председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев и депутаты Илья Холодов и Владимир Дешевкин.

В этой школе уже давно проводят уроки по экопросвещению в младших классах. Мало того, ученики участвуют в экологических акциях, собирают батарейки, пластиковые крышки. Одну из стен школьного коридора даже украшает характерное дерево из собранных крышек. Рядом - плакаты о бережном отношении к экологии, в том числе на тему раздельного сбора отходов.

Следующей ступенью экологического образования тверских школьников стало участие в проекте Российского экологического оператора «Дели на три».

В его рамках в учебном заведении установили специальный мини-контейнер для раздельного сбора мусора. Там три отсека: зеленый для пластика, серый для бумаги и красный для стекла.

Мини-контенер для разхдельного сбора мусора установили в фойе школы. Фото: Тверская городская Дума

Подобные мини-контейнеры уже установлены в семи школах города. Как сообщил Илья Холодов, до конца планируется снабдить ими еще несколько образовательных учреждений.

- На мой взгляд, воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру нужно с раннего возраста, - отметил Евгений Пичуев. - Чем больше мусора уйдет на вторичную переработку, тем меньше мусорных полигонов будет вокруг нас, тем чище будет наша земля и воздух. Кроме того, раздельный сбор - это еще и экономика. Мы тратим большие деньги на утилизацию, рекультивацию полигонов, хотя в нашем регионе есть крупные переработчики вторичного сырья.

Для детей в школе № 24 также провели экологический урок и рассказали, зачем и почему нужно сортировать мусор, какой пригоден для вторичной переработки, что из такого сырья можно получить.

Добавим, что тверские депутаты в поддержку экопроекта учредили символическую награду: за активное участие в нем школы будут получать спортинвентарь за счет депутатских фондов.