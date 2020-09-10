Поисковики хотят установить имя юной партизанки, зверски убитой фашистами

Останки подняли из маленькой самодельной могилы на частном подворье. Фото: НИ ВПЦ "Подвиг"

В деревне Пашутино, что в Зубцовском районе Тверской области, летом 2020 года поисковики нашли останки молодой девушки, предположительно партизанки, убитой фашистами. О том, что на территории частного подворья была похоронена партизанка, рассказала командиру мордовского поискового отряда «Броня» Алексею Кузнецову нынешняя владелица участка.

Участок достался женщине от бабушки. Она и поведала внучке историю о том, как в войну хоронили на её огороде убитую фашистами девушку - то ли партизанку, то ли подпольщицу, которая пряталась от немцев на чердаке дома.

Партизанку обнаружили во время рейда немецких оккупантов. Девушка, пытаясь убежать, выпрыгнула с чердака, но повредила ногу. Немцы поймали её, пытали и убили на месте.

Останки девушки поднимали поисковики из нескольких отрядов: мордовской «Брони», «Зубцовского рубежа» из деревни Щеколдино, а также тверского «Ополченца». Место, где похоронили партизанку, искать не пришлось. Женщина чётко помнила, что её бабушка указывала на одну из яблонь. Останки нашлись буквально через десять минут работы.

Девушка была похоронена ровно в том месте, на которое указала единственная свидетельница тех событий. Фото: НИ ВПЦ "Подвиг"

Связная-радистка

- Бабушка, которая рассказала о расстрелянной девушке, говорила, что она, скорее всего, не местная. Вроде бы звалась Татьяной, - рассказал «КП»-Тверь» руководитель Тверского областного научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» Сергей Титков. - Появилась девушка в деревне вместе с нашими солдатами и партизанами. А потом осталась там одна.

Предполагают, что девушка могла быть связной или радисткой.

- Одну её в деревне могли оставить как раз для связи, радиопередач, - объясняет Сергей Титков. - Возможно, где-то в архивах спецслужб имеется информация, которая прольёт свет на историю девушки: из какого она была отряда, как её звали, где она жила. Ведь большинство партизанских отрядов находились на учёте в НКВД. Но это всё ещё частично закрытая информация.

Зверски избили и расстреляли

Осложняет задачу опознания останков девушки то, что при ней не было совсем никаких вещей и даже одежды. Найден только гребень для волос. По зубам и длине бедренных костей удалось определить только примерный возраст партизанки. Она была совсем юной, 16-18 лет. Также известно, что погибла девушка от выстрела в голову, а перед смертью её зверски избивали.

- У неё разбиты кости лица. Верхняя и нижняя челюсти, нос - всё сломано. Её сильно били чем-то твёрдым, возможно, прикладом. А потом, когда стало понятно, что говорить она уже в любом случае не сможет, её расстреляли, - предполагает Сергей Титков. - Пуля попала в висок с левой стороны. Расстреляв, немцы её бросили. А местные вырыли могилку и похоронили. Над могилой вкопали саженец яблони. Крест на могиле поставить было, конечно, нельзя - фашисты расстреляли бы за это. Поэтому и посадили яблоньку. Под этой старой засохшей яблоней мы останки и нашли.

При останках обнаружили лишь гребень для волос. Фото: НИ ВПЦ "Подвиг"

Найти родных

Над установлением личности расстрелянной девушки работают все, кто участвовал в подъёме останков. Поисковикам активно помогает директор Щеколдинской школы Наталья Тюленегова.

- Пока, к сожалению, результатов нет. Наш зубцовский военный архив сгорел во время эвакуации: бомба попала в железнодорожный состав. Удалось поработать только с похозяйственными книгами (вид учётной сельской документации, появившийся в довоенное время. - Ред.), - сообщила «КП»-Тверь» Наталья Тюленегова. - Но там никаких зацепок не оказалось. Хочется попасть в тверской архив, может быть, там что-то обнаружится.

О том, что за девушку расстреляли в деревне фашисты, сегодня не могут ничего вспомнить даже старожилы. Единственный человек, кто что-то знал, - та бабушка, которая и поведала историю своей внучке. Бабушки этой уже нет.

Произошедшее точно не было громким делом, иначе в деревню бы приехали органы НКВД, были бы допросы. Но селяне о таком не помнят, и предки им ничего подобного не рассказывали.

- В Зубцовском районе в 1942 году массово расстреляли щеколдинских подростков-партизан. Было целое расследование, - говорит Наталья Тюленегова. - Но об этой девушке совсем ничего не известно… Конечно, очень хочется верить, что мы узнаем, кем она была, найдём её родных.

В братской могиле

23 августа 2020 года останки юной партизанки с воинскими почестями были захоронены на воинском мемориале в деревне Веригино Зубцовского района - одном из крупных захоронений России. Останки находятся в отдельном контейнере. Он лежит самым первым у входа на захоронение. Поисковики не теряют надежды, что родные Татьяны найдутся. И если они захотят перезахоронить её где-то у себя на родине, им будет легко это сделать.

«КП»-Тверь» обращается ко всем, кто может оказать содействие в поиске, с просьбой помочь поисковикам установить личность юной и зверски убитой девушки.