Паузы очень важны, это тоже музыка: Юрий Башмет дал в Твери не только концерт, но и несколько советов юным музыкантам

Маэстро в этот день больше дирижировал ансамблем. Фото: ПТО

Сегодня, 9 сентября на площади Славы в Твери вновь звучала прекрасная музыка. В нашем городе выступил гений альта, народный артист России маэстро Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы». Что символично, концерт был дан в День красоты. И пасмурная погода не смогла испортить впечатление от игры великолепных музыкантов.

А вначале маэстро в концертном зале Детской школы искусств №1 имени Мусоргского, что на той же площади, послушал несколько выступлений юных музыкантов и дал им ценные советы.

- Мне Юрий Абрамович посоветовал развивать правую руку, чтобы при игре на скрипке она двигалась более естественно, - поделилась с нами 14-летняя Екатерина Смирнова.

Эта воспитанница Ржевской детской музыкальной школы имени Гуревича специально приехала в Тверь, чтобы попасть на мастер-класс к Башмету.

А еще одна скрипачка Ангелина Сорока и вовсе приехала ради этого в наш город из Москвы. Она сама из Твери, в этом году поступила в Московский музыкально-педагогический институт.

Призналась, что очень волновалась. Маэстро дал ей совет внимательней относится к паузам в произведениях во время игры.

Маэстро слушал внимательно... Фото: Александр ЖМУЛИН

- Паузы очень важны, - как ему свойственно, мягким голосом, доброжелательно заметил девушке Юрий Башмет, однако половину слов мне из зала расслышать не удалось.

- Вы его поняли, что он вам сказал? - спросил я потом у Ангелины.

- Да, он посоветовал мне стараться лучше чувствовать паузы, сказал, что паузы - это тоже музыка, - ответила скрипачка.

Маэстро также согласился немного пообщаться с журналистами перед концертом. Юрий Башмет отметил важность того, что талантливые юные музыканты Верхневолжья получают поддержку в виде губернаторских стипендий.

Юрий Башмет - дирижер. Фото: ПТО

- Как вы провели время вынужденного простоя без концертов из-за введенных в связи с коронавирусом запретов? - спросили его затем.

- О, это было прекрасное время, потому что я в жизни никогда не имел столько возможности никуда не летать, не выходить на сцену, - несколько неожиданно ответил Башмет и добавил. - Но за исключением двух очень серьезных проектов. Один из них - это концерт на Мамаевом кургане (в Волгограде — Ред.) 24 июля. Это было, кстати, с юношеским оркестром. Мы получили от родителей юных музыкантов письменные подтверждения на то, чтоб дети выступили. А одни родители даже поблагодарили за то, что мы их сына пригласили. Они поблагодарили за то, что он 11 дней будет гарантировано иметь трехразовое питание. Потеряли работу отец и мать…

Маэстро также рассказал, что сам, чтобы не терять форму, играл с внуком дома. И не в паровозики. Играл музыку, конечно.

Сам концерт на площади прошел на ура. Невзирая на будний день, прохладную пасмурную погоду с сильной угрозой дождя пришло много людей. Немало из них слушали музыку, стоя за ограждениями. На стульчики перед временной сценой пускали только по пригласительным. Их получили медики, соцработники...

Непогода с угрозой дождя не отпугнула людей от встречи с прекрасным. Фото: ПТО

- Сегодня всемирный день красоты, и это не просто совпадение, ведь мы прямо сейчас услышим много красивой музыки, - предварил встречу с прекрасным ведущий — популярный тверской актер Тарас Кузьмин.

В этот день играли многие отрывки из известных классических произведений.

Скрипачка-солистка Анастасия Тимошенко ради искусства даже вышла на сцену в одном платье с голыми руками, несмотря на холод.

- Жалко девочку, - посочувствовали некоторые люди среди публики и укутались потеплее.

Скрипачка-солистка Анастасия Тимошенко, несмотря на прохладную погоду, вышла к публике в одном платье, к слову сказать, выглядело это красиво. Фото: ПТО

А потом восторженно и искренне аплодировали блистательным музыкантам и самому маэстро Юрию Башмету.