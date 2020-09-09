За 20 лет жители Тверской области стали зарабатывать в 23 раза больше, но купить могут меньше

Средняя номинальная зарплата в Тверской области растёт ежегодно, но с нею растут инфляция и курсы валют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зарплаты наши год от года растут, убеждает официальная статистика. И действительно, если посмотреть на данные Росстата, рост этот весьма впечатляющий. Например, двадцать лет назад, в 2000 году, средняя месячная заработная плата в России составляла всего 2223 рубля. А в июне 2020-го – 52 123 рубля. Значит, средняя зарплата в стране за два десятилетия выросла почти в 23,5 раза! Но что-то подсказывает, что в 23 раза богаче за это время стали далеко не все.

Что ж, будем разбираться. И сразу сделаем несколько оговорок. В вышеобозначенной статистике речь идёт о средней номинальной начисленной заработной плате, из которой мы не вычли налоги. Кроме того, этот самый распространённый зарплатный показатель - что называется, «средняя температура по больнице». Фактически это нечто среднее между весьма привлекательными заработками руководства предприятий, органов власти и прочего топ-менеджмента и зарплатами представителей самых низкооплачиваемых профессий.

Но, поскольку мы поставили цель отследить общие тенденции в наших заработках, этот статистический показатель вполне применим.

2000 год: средний заработок тверичанина - 56 долларов

Средняя месячная заработная плата в России - 2223 рубля. В Тверской области - 1575 рублей. Среднегодовой курс доллара - чуть более 28 рублей за один доллар. Значит, на среднюю российскую зарплату тогда можно было купить около 79 долларов, а на зарплату жителя Тверской области - около 56 долларов.

2010 год: средний заработок тверичанина - 532 доллара

Средняя месячная заработная плата в России - 20 952 рубля. За 10 лет номинальные заработки россиян выросли в 9,4 раза. В Тверской области средняя зарплата в 2010 году - 16 155 рублей, за десять лет выросла в 10,3 раза.

Но, учитывая инфляцию, сказать, что мы разбогатели, нельзя. Калькуляторы уровня инфляции, основывающиеся на данных Росстата, показывают, что с 2000-го по 2010 год цены в стране выросли на 272%.

Среднегодовой курс доллара в 2010-м - 30,37 рубля за один доллар. Значит, на среднюю российскую зарплату тогда можно было купить около 690 долларов, а на зарплату жителя Тверской области - почти 532 доллара.

2020 год: средний заработок тверичанина - 492,5 доллара

Поскольку год ещё не закончен, возьмём последние данные Росстата - за июнь 2020-го. Средняя номинальная зарплата в России - 52 123 рубля. За 10 лет она выросла почти в 2,5 раза, с 2000-го - почти в 23,5 раза.

В Тверской области средняя июньская зарплата - 37 443 рубля. За десять лет выросла в 2,3 раза, с 2000-го - почти в 23,8 раза.

Инфляция в стране с конца 2010-го по июнь 2020 года - более 80%.

Курс доллара на настоящий момент - 76,03 рубля за доллар. Значит, на среднюю номинальную российскую зарплату сейчас можно купить 685,5 доллара, а на тверскую - 492,5 доллара. Даже без учёта высокой инфляции это меньше, чем в прошлом десятилетии, несмотря на рост номинальных зарплат.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вологжане и жители Подмосковья традиционно зарабатывают больше остальных наших соседей. Самыми маленькими зарплаты в соседних регионах и в 2000 году, и в 2010-м были у жителей Псковской и Смоленской областей. Правда, в июне 2020-го в аутсайдеры попали ещё и новгородцы.