Коронавирус в Твери, последние новости на 11 сентября 2020 года: школа и восемь новеньких детсадов

Статистика заболевших ковидом в регионе обновляется ежедневно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 11 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5635 человек, заразившихся COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

1108 человек (+4) изолированы.

4313 (+17) человек выздоровели.

214 (+2) человек умерли.

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Новую школу и восемь детских садов планируется ввести в эксплуатацию в Тверской области в 2020-2021 годах

В областном правительстве поясняют, объекты эти - в разной степени готовности, их ввод запланирован в 2020-2021 годах. Еще по одной школе и двум детским садам готовятся проекты.

4 сентября получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 80 мест в поселке Эммаусс Калининского района. В ближайшее время планируется его открытие. В Калининском районе также строится детский сад на 80 мест в поселке Бурашево, срок открытия – август 2021 года.

Достроены детский сад на 60 мест в поселке Ривицкий Максатихинского района и дошкольное учреждение на 110 мест в Лихославле. Объекты готовят к приему детей. В активной стадии работы на строительной площадке в Торопце, где вводят детский сад на 240 мест. Завершить стройку планируется в этом году.

В 2020-м также предусмотрен ввод детского сада на 100 мест в Торжке. В сентябре 2021 года планируют открыть новый детский сад на 160 мест в Вышнем Волочке. На строительной площадке идут подготовительные работы.

В Твери строится детский сад на 150 мест на ул. Планерная. Завершить строительно-монтажные работы предполагается в 2020 году. В Твери также построят новые детские сады на улицах Склизкова и Левитана на 190 мест каждый, по ним готовится проектная документация. Учреждения планируют открыть в сентябре 2021 года.

Также в областном центре будут возведены две новые школы. В микрорайоне «Радужный» начаты строительные работы на площадке образовательного учреждения на 1224 места, которую планируют открыть в будущем году. По новой школе в «Южном» готовится проектная документация.