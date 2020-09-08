АтомЭнергоСбыт заложил аллею на набережной в г. Кимры

Озеленение города увеличит уровень кислорода в городе и даже уменьшит количество пыли Фото: пресс-служба «ТверьАтомЭнергоСбыт»

Это прекрасное начинание поддержали заместитель главы города Кимры Екатерина Петрухно, заместитель директора ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» по сбыту энергии Александр Гордеев, главный бухгалтер тверского подразделения Марина Соболева, руководитель управления реализации Светлана Яничкина, руководитель кимрского отделения компании Инесса Гурковская.

Здесь администрацией города уже обустроены места отдыха, пешеходные тропинки, установлена детская и спортивная площадки. Со временем набережная, расположенная в центре города, станет для кимряков настоящим культурным центром.

«Это зона отдыха уже стала достопримечательностью города. И дальнейшее развитие, озеленение и облагораживание любимых мест отдыха горожан, как эта аллея, еще больше дополнят и украсят её», - отметил Александр Гордеев.

АтомЭнергоСбыт реализует ряд социальных и образовательных программ в регионах своего присутствия.

Дружная команда «ТверьАтомЭнергоСбыт» Фото: пресс-служба «ТверьАтомЭнергоСбыт»