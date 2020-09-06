ФК «Тверь» празднует четвёртую победу подряд. Фото: Фото: пресс-служба ФК «Тверь» – fctver.com.

Футбольный клуб «Тверь» справился с соперником из Санкт-Петербурга, приехавшим в гости к тверичанам на стадион «Юность». На этот раз тверская команда открыла счёт в самом начале матча, изменив традиции. В составе ФК «Тверь» также дебютировал защитник Дмитрий Стародуб, который выступал и за молодёжку московского «Динамо», и за тульский «Арсенал», и за профессиональный московский клуб «Велес».

Несмотря на то, что гости из Питера активно начали матч и некоторое время владели преимуществом, уже на 6 минуте удача улыбнулась хозяевам. Со штрафного в упор ударил головой капитан команды Илья Сериков. Это его первый гол в сезоне. 1:0.

И на 18 минуте игроки ФК «Тверь» закрепили результат – эффектно обыграли рвущихся в атаку «ленинградцев». Сыграли в стенку, Ярослав Ивакин попробовал крепость ворот. Мяч отскочил от голкипера и №7, Игорь Турсунов, добил. 2:0.

Тверские футболисты набирают обороты! Фото: Алиса Майхель.

У тверских игроков было ещё много возможностей забить в первой половине игры. Ситуация была у них под контролем. У питерцев сложилось несколько удачных комбинаций, но завершить атаку, в том числе из-за грамотных действий защитников «Твери», не удалось.

После перерыва на 57 минуте мяч угодил в штангу «Ленинградца», Ярослав Ивакин, к сожалению, с полутора метров не забил. Но на 59 минуте исправился, пробежав по левому флангу, отдал шикарную передачу Даниилу Ерофееву, а тот в одно касание закатил ещё один мяч. 3:0.

Сложно перечислить все продуманные и энергичные атаки тверичан, но за оставшиеся полчаса матча счёт не изменился. 3:0 в пользу ФК «Тверь».

«Футбол возвращается в Тверь на победной ноте», – комментатор Сергей Алексеев. Фото: группа в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tverfc.

Надо сказать, что Игорь Турсунов и Даниил Ерофеев проявили себя и в прошлой, и в этой игре.

Тверичане ещё ни разу не уступали в матчах регулярного чемпионата группы 2 ПФЛ. И на данный момент «Тверь» находится на первом месте турнирной таблицы.

В этот раз на трибунах появился известный тверской болельщик Дмитрий, бивший в барабан. А тверские любители футбола разучивали кричалку: «Только Тверь и только победа!».

Так закончилась первая встреча на поле тверских футболистов с футбольной командой «Ленинградец», образованной в 2018 году. Следующая игра у ФК «Тверь» 12 сентября на выезде в Москве с ФК «Динамо – 2».