Коронавирус в Твери, последние новости на 6 сентября 2020 года: в Тверской области модернизируют работу «скорой помощи»

В Тверской области модернизируют работу «скорой помощи». Фото: ПТО.

Всего на утро 6 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5524 человек, заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

1048 человек (+21) изолированы.

4271 человек (+2) выздоровели.

205 (+3) человека умерли.

Графика: Яндекс.

В Тверской области модернизируют службу «скорой помощи». На первом этапе начинают объединять станции «скорой помощи» в Твери и Калининском районе. Во все процессы внедрили чёткие алгоритмы и систему контроля. В работе единого диспетчерского центра участвуют медицинские консультанты.

Врачи трудятся в связке с МЧС и службой «112». Количество бригад, которые дежурят посуточно, в среднем, уже увеличилось на 13,5%, а время, за которое доезжают до пациента, уменьшилось на 12% и стало ровно 17,5 минутам.

Также в регионе будет организована работа центральной станции с диспетчерской службой, а в крупных городах начнут работу подстанции и посты «скорой помощи». Обновлять подвижной состав медслужбы планируют каждые пять лет, учитывая и резервные машины.

Всего на сегодняшний день в Тверской области в составе бригад «скорых» работает 80 врачей и 709 сотрудников младшего медперсонала.