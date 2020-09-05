В Тверском театре драмы прошла сдача спектакля «Василий Тёркин» по А.Т. Твардовскому. Фото: Наталья Тихонова.

В Тверском театре драмы прошла премьера постановки по произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин». Спектакль получил жанровое определение «театрализованные страницы поэмы» и представляет несколько эпизодов из «книги про бойца». Режиссёр, автор инсценировки и сценографии – Александр Сафронов.

В спектакле занято пятеро артистов, которые воплощают разных по типажу и характеру бойцов советской армии. Упитанный и неунывающий герой Константина Василенко, который искренне жалеет, что потерял кисет, но не готов потерять ни пяди родной земли; субтильный «очкарик» Никиты Бахметьева, запомнившийся также как танкист из колонны, крепыш Никиты Берёзкина, лихо отплясывающий в эпизоде «Гармонь», а также чуть нервный интеллигент в исполнении Сергея Бескакотова. Актриса Ирина Погодина представляет женские образы поэмы, а сам режиссёр предваряет основное действие вступлением «От автора».

И всё-таки особенно выделяется работа Геннадия Бабинова. Именно он играет главного героя поэмы – Тёркина, «тёртого жизнью человека». На мой взгляд, он подходит по всем параметрам – и по психофизике: статный, с прямым и ясным взглядом, светлыми кудрявыми волосами, и по природному несгибаемому оптимизму. Кажется, какую роль ни дай Бабинову, куда ни забрось на гастроли – всюду он бодр и готов выкладываться на максимум.

Также и Тёркин – рубаха парень, рукастый, острый на язык. Нигде не пропадёт. Неслучайно по замыслу Твардовского это собирательный образ, который воплощал все лучшие черты храброго, находчивого и самоотверженного воина. «Тёркиным» на войне мог быть любой.

С моей точки зрения, Геннадий подобрал очень верную интонацию для этой роли. Он и на вечёрке товарищу подмигнёт – мол, сейчас за этой девчонкой ухлестну, и очень естественно трясётся, но докладывает по форме, когда мокрый выбегает в эпизоде «Переправа», и улыбка у него вкупе со звучным голосом дополняют образ.

Артисты в качестве основного реквизита используют артиллерийские ящики – то на них плывут, как на плотах, то они выполняют функцию укреплений, то солдаты просто сидят на них на привале и т.д. Удачная находка, помогающая быстро менять обстановку.

«Не прожить, как без махорки, от бомбёжки до другой без хорошей поговорки или присказки какой». Фото: Наталья Тихонова.

Режиссёр Александр Сафронов выбрал для инсценировки известные каждому со школы главы «Василия Тёркина» – «Переправа», «О потере», «Кто стрелял?», «О награде», «Гармонь» и др. Динамичные сцены сменяются спокойными, артисты постоянно владеют вниманием зрителя. Вот открывающая сцена, когда бойцы переправляются через реку. Началась бомбёжка – свет тревожно моргает. Потом эпизод, в котором боец потерял кисет, но за бытовой неурядицей виден страх потерять всё своё, родное. Или прекрасно выстроенная рукопашная Тёркина с немцем или наполненный внутренней борьбой и жаждой жизни его диалог со Смертью.

Александр Сафронов грамотно выделил многие трогательные моменты произведения. Учитывая, что со сцены звучит поэтический текст, надо думать, артисты приложили немало усилий, чтобы держать темпоритм и при этом проживать каждый момент.

Что же касается сценографии, то она не стремится к минимализму, но точными штрихами рисует военный пейзаж. В правой части площадки печь, точно оставшаяся от сгоревшего дома, рядом противотанковые ежи, с обрывками колючей проволоки, слева одинокое деревце, чуть позади выглядывает дуло зенитки. А на заднике сцены, помимо видеоэкрана, ниспадает защитная сетка.

Надо отдать должное создателям, что фото и видео очень органично дополняют действие на сцене. Если, допустим, солдат сбивает из винтовки самолёт, то на видео соответствующие кадры хроники, если на фронт уходит взвод, видео создаёт эффект массовости. Монтаж и подбор материала помог сделать фон единообразным, незаметным, но обозначающим время и место действия.

Спектакль музыкально наполнен. Ещё до начала в зале звучит подборка военных песен и песен на военную тему, многие знакомые всем композиции звучат и в различных сценах. В том числе, «Колоколенка» барда Леонида Сергеева. Жалко, что в эпизоде «Гармонь» не сыграли, в самом деле, на гармони… И хотелось, чтобы финальной точкой стало исполнение песни, ставшей лейтмотивом всего «Василия Тёркина»: «Бери шинель, пошли домой…»

Ещё одним удачным ходом, подчёркивающим связь времён и поколений, стало использование образа Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого этим летом. Фото памятника, появляющееся на экране и изображённое на афише спектакля, будто вторит мысли Твардовского, что в одной бессмертной книге будут все навек равны» – и те, кто пал под Москвой, и те, кто защищал небольшой населённый пункт.

«Страшный бой идёт, кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле...» Фото: Наталья Тихонова.

В ближайшее время в связи с эпидемиологической ситуацией малая сцена Тверского театра драмы не будет работать. Поэтому премьеру, посвящённую 75-летию Победы, увидят жители районов во время гастролей театра.

Смущает возрастной рейтинг «16+», ведь изучаемое в школах произведение должно быть избавлено от таких ограничений. Впрочем, правила, установленные законом, есть правила…