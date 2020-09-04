Идёт тяжёлый грипп: всё о том, как сделать сезонную прививку от гриппа в Тверской области

Прививка от гриппа - средство довольно эффективное, и делать её совсем не больно. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Тверской области стартовала ежегодная прививочная кампания от гриппа. В этом году она проходит в период эпидемии коронавируса, а потому относительно сезонной вакцинации возникает больше вопросов, чем обычно.

Кроме того, мутировал и сам вирус гриппа. Стал ли он опаснее, сможем ли мы в этом году «уколоться и забыться», а точнее, забыть об опасности зловредного вируса, как пройти вакцинацию и кому она противопоказана? Об этом «КП»-Тверь» поговорила с главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Тверской области Александром Раздорским.

1. Чем прививают?

Как и по всей России, в медицинские учреждения Тверской области поставляют вакцину отечественного производства «Совигрипп». Она разработана в двух вариантах: для взрослых и для детей. Вакцина, которую уже привезли к нам, трёхвалентная, то есть защищает от трёх актуальных штаммов: вируса гриппа A (H3N2), вируса гриппа A (H1N1), а также одной из линий вируса гриппа В.

Выработка иммунитета после вакцинации займёт около двух недель.

2. Не опасно ли делать прививку от гриппа во время пандемии коронавируса?

Напротив, во время пандемии врачи ещё настоятельнее рекомендуют пройти вакцинацию.

- И ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения, и Роспотребнадзор говорят о том, что коронавирусная инфекция протекает существенно тяжелее в сочетании с гриппом, равно как и сам сезонный грипп течёт тяжело: с высокой температурой, интоксикацией и возможными осложнениями, - говорит Александр Раздорский. - Поэтому вакцинироваться нужно, в первую очередь людям из группы риска.

В медицинские учреждения Тверской области поставляют вакцину отечественного производства «Совигрипп». Фото: Виктория ТУШКОВА

3. Кто входит в группу риска?

Работники отдельных профессий: педагоги, медики, работники сфер ЖКХ, транспорта, соцзащиты; дети от шести месяцев; беременные женщины; школьники и студенты; призывники. В группу риска также входят пожилые люди старше 60 лет и все, кто имеет хронические заболевания внутренних органов.

4. Какие противопоказания имеет вакцинация от гриппа?

Поговаривают, что в этом году к нам придут особые, очень агрессивные штаммы гриппа, и вакцина от него имеет много противопоказаний.

- Это не так. Грипп не какой-то особенный, просто другой. Согласно данным ВОЗ, в этом году к нам придёт новый грипп А, а также поменяется один из штаммов гриппа В. К этим штаммам население России пока иммунитета не имеет. Поэтому состав вакцины обновлён. Но это не означает, что вакцина стала токсичной или вызовет осложнения, - подчёркивает главный эпидемиолог регионального Минздрава. - Вакцина содержит части тех вирусов, которые придут к нам в этом году. Подчеркну, не сам вирус, а только части. Последствия вакцинации могут быть связаны лишь с местной реакцией организма на введение препарата, например, покраснение в месте укола.

Абсолютное противопоказание к вакцинации только одно: индивидуальная непереносимость куриного белка, на основе которого создаётся препарат. Остальные медицинские отводы носят лишь временный характер. Это обострение хронических болезней либо наличие симптомов инфекционного заболевания.

- В этом случае надо дождаться выздоровления. Как правило, через две недели организм полностью готов к вакцинации, - объясняет Александр Раздорский.

5. Можно ли делать прививку от гриппа тем, кто переболел коронавирусом?

Можно и нужно. Противопоказаний к этому нет, а иммунитет от коронавируса, про стойкость которого, кстати, ещё мало известно, точно никак не защитит от гриппа. Сам грипп может вызвать серьёзные осложнения, в том числе и пневмонию. А это совсем не нужно человеку, недавно переболевшему COVID-19.

Единственное: если человек переболел коронавирусом недавно и у него ещё сохраняются остаточные явления после перенесённого заболевания, перед вакцинацией лучше поговорить с терапевтом. Возможно, прививку от гриппа потребуется отложить на неделю-две.

Если вы простыли, дождитесь полного выздоровления и делайте прививку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6. Где сделать прививку бесплатно?

В медицинской организации (поликлинике) по месту жительства. Бесплатно вакцинируются в первую очередь люди из группы риска.

- Если говорить о вакцинации детей, в этом году серьёзный вклад в процесс вносят выездные прививочные бригады, - отметил Александр Раздорский. - Они будут работать в образовательных учреждениях, как дошкольных, так и в школах, а также в учреждениях закрытого типа, в социальных учреждениях.

7. Могут ли сделать прививку ребёнку без согласия родителей?

- Нет. Родители подписывают согласие на вакцинацию ребёнка от гриппа. Перед этим маме или папе должны рассказать об используемой вакцине и напомнить, что на момент вакцинации у ребёнка не должно быть никаких проявлений инфекционных заболеваний.

Документы для родительского согласия раздают в школах.

8. Можно ли сделать прививку не по месту жительства, в другой поликлинике или вообще в другом городе?

Вакцинация от гриппа - дело, безусловно, благое, но не всем доступное. Необходимо прийти в поликлинику по месту жительства, отстоять очередь в регистратуре, получить направление у терапевта, состыковать свои планы с графиком работы прививочного кабинета.

А если человек живёт далеко от официального места прописки? Или работает в другом городе, например, в Москве, как многие тверичане? В столице, кстати, практикуется удобная вакцинация в мобильных пунктах, которые стоят у входа на станции метро. Очень удобно.

Сделать прививку не по месту прописки возможно. Но при соблюдении строгих условий.

- Если вы хотите пройти вакцинацию не в своей поликлинике или в другом городе, вам должны пойти навстречу, но только в случае, если вы попадаете в группу риска, - говорит Александр Раздорский. - Обязательно потребуются документы: паспорт и полис. А также подтверждение того, что вы находитесь в группе риска. Например, медицинский документ с информацией об имеющихся хронических заболеваниях внутренних органов.

9. Не планируется ли в Тверской области организовать передвижные пункты вакцинации наподобие тех, что стоят в Москве у метро?

Пока, к сожалению, нет. Александр Раздорский пояснил по этому поводу следующее:

- Сегодня в Тверской области функционируют более 110 стационарных прививочных кабинетов и в каждой медорганизации, делающей вакцинацию. Работают выездные прививочные бригады. Что касается мобильных пунктов вакцинации, здесь есть определённые сложности, потребуется расширить штат медперсонала. И главное, поскольку мы говорим преимущественно о вакцинации групп риска, необходимо чёткое понимание, кто вакцинируется, где и на каком основании.

10. Где сделать прививку за деньги?

Прививки на коммерческой основе не запрещено делать коммерческим медицинским организациям. Но, как и годом ранее, обзвон тверских клиник показал, что большинство из них сезонной вакцинацией не занимается.

Такие прививки делают в Тверском вакцинальном центре. Прививают тем же трёхвалентным «Совигриппом». Стоит прививка 800 рублей – как для детей, так и для взрослых.