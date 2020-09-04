В Севастополе отметят 210-летие со дня рождения сестры милосердия Екатерины Бакуниной

Портрет Екатерины Михайловны Бакуниной (). Государственная публичная историческая библиотека России.

В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения Екатерины Бакуниной, ставшей первой сестрой милосердия в Российской империи. Будучи дворянкой, она добровольно отправилась работать медсестрой в осаждённый турками Севастополь. Всего в обороне крымского города участвовали более двух десятков уроженцев Тверской земли.

В этом году в рамках фестиваля «Русская Троя» пройдёт выставка портретов тверских защитников Севастополя: Корнилова, Менькова, Бакунина и Бакуниной, Абакумова – за авторством тверского живописца, заслуженного художника РФ Николая Чувахина. Картины созданы специально для проекта «Герои мужества, доблести и милосердия».

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и Фонд Бакуниной подготовят масштабную экспозицию, посвящённую тверичанам, оборонявшим Севастополь. На эту тему пройдёт научная конференция с участием учёных из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, на мероприятии гости смогут увидеть новый альбом-путеводитель «Тверской Севастополь» и документальный фильм Фонда Бакуниной «Рядовой Отечества».

– Очень хорошо, что этот проект реализуется не только по инициативе тверичан, уже сами севастопольцы понимают, что уроженцы Тверской земли внесли огромный вклад в историю Севастополя. Многолетняя работа привела к положительному результату, – подчеркнул директор Фонда Екатерины Бакуниной отец Роман Манилов.

«Отстоим Севастополь», худ. В. Нестеренко.

В Севастополе чтут уроженцев Тверской земли, защищавших город во время Крымской войны. В честь 12 адмиралов, генералов, офицеров и рядовых названы улицы, набережные и площади. Напомним, что вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, командовавший Черноморским флотом, также был нашим земляком.

Воплотить в жизнь всё задуманное стало возможно на средства президентского гранта. В работе участвовали Тверская городская Дума, Общественная палата Твери и Тверской областной Дом народного творчества. Власти Севастополя всячески поддерживают начинание.

Напомним, Екатерина Бакунина после событий Крымской войны поселилась в Тверской губернии, где до конца жизни лечила всех нуждающихся.