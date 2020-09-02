В Твери вынесли приговор 13 «чёрным» риелторам

Расследование дела 13 «чёрных» риелторов шло с 2018 года. Фото: СУ СК РФ/tver.sledcom.ru.

В Твери суд огласил приговор 13 жителям Тверской и Московской области, которые с 2013 по 2018 годы лишали людей жилья. Действовали они на территории этих же областей. Жертвами стали 9 человек.

ОПГ собрал тверичанин, которого уже не будут судить – он умер. В состав входили его близкие друзья и знакомые, которым лидер давал указания. Также он сам участвовал в «делах».

Злоумышленники выбирали своими мишенями одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, но являющихся владельцами квартир в Москве. Им предлагали купить квартиру в Тверском регионе, продав жилплощадь в столице. После того, как документы купли-продажи были подписаны, обманутых убивали.

Действовали крайне жестоко и цинично. Поили алкоголем, куда было подмешано снотворное. Затем топили или закапывали живьём в земли. Также практиковали расстрелы на кладбище, где трупы закапывали и устанавливали на месте их гибели кресты и ограды с соседних могил. Зачастую родственников хозяев квартир ждала такая же участь.

Тверские «чёрные» риелторы топили, расстреливали или хоронили живьём. Фото: СУ СК РФ/tver.sledcom.ru.

Всего злоумышленники отобрали пять квартир, их общая стоимость составила 30 миллионов рублей.

22 марта 2018 года началось масштабное расследование. Подняли уголовные дела прошлых лет, которые не могли раскрыть. К работе подключились тверские и московские полицейские.

Одного члена группировки до этого приговорили к 15 годам тюрьмы. Девять преступников получили реальные сроки от 3 до 17 лет. Ещё четверо – уловные сроки.

Видео снято сотрудниками пресс-службы областного Следственного комитета.