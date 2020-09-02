В Москве умер 16-летний хоккеист, получивший травму на турнике в Тверской области

В Москве умер юный хоккеист, тренировавшийся в Тверской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи Следственного комитета по Тверской области начали проверять факт получения смертельной травмы подростком. 16-летний хоккеист из Москвы приехал с родителями на дачу в Тверской области в деревню Медвежье Калязинского района , расположенную в 190 километрах и от Твери, и от Москвы. Чтобы не терять форму, юноша тренировался на турнике в гараже.

23 августа на одном из занятий он сорвался со снаряда и, упав на бетонный пол вместе с турником, ударился головой. Травма оказалась тяжёлой. В течение часа спортсмен почувствовал острую головную боль. Мальчика сначала привезли в районную больницу, затем в детскую областную, а потом в московское НИИ детской хирургии и травматологии, где 1 сентября он умер.

После того, как из районной больницы молодого человека доставили в детскую областную клиническую больницу в Тверь, врачи диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму. Через какое-то время юноша впал в кому. Нейрохирурги провели экстренную операцию и 28 августа на вертолёте доставили травмированного в Москву.

В детской областной клинической больнице никак не комментируют произошедшее, высказывая сожаление, что произошла такая трагедия.

Выяснилось, то все подробности ЧП на тренировке пострадавший сам рассказал матери и бабушке, когда его состояние ещё не ухудшилось.

– Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в Управлении СКР по Тверской области.