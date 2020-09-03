Коронавирус в Твери, последние новости на 3 сентября 2020 года: губернатор Игорь Руденя опроверг слухи о закрытии тверских школ с 20 сентября

В прямом эфире губернатор Игорь Руденя дал пояснения по тому, как будет организован учебный процесс в школах. Фото: ПТО

Всего на утро 3 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5455 человек, инфицированных COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

1046 человек (+9) изолированы.

4213 человека (+13) выздоровели.

196 (+1) человек умерли.

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Графика: Яндекс

Перевода на дистанционное обучение в школах Тверской области не планируется. Об этом губернатор Игорь Руденя рассказал 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

- Было запланировано очное начало учебного года. Но когда мы говорим о том, как будет проходит текущий учебный год, наша задача соблюдать все требования безопасности, создать все условия и обеспечить минимальное количество рисков, – прокомментировал ситуацию Игорь Руденя.

Губернатор опроверг, гуляющий по соцсетям слух о том, что 20 сентября школы вновь уйдут на на дистанционное обучение:

-Что касается 20 сентября, никаких документов нет, дату эту мы не обсуждали.

Он так же рассказал, какие меры предприняты в школах для минимизации распространения коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний.

Закуплено более 5 тысяч бесконтактных термометров, это сделано с определенным запасом, чтобы не было очередей на входе в школы. Такие же куплены не только для школ, но и для средних профессиональных учреждений и детских садов.

Для школ приобретены рециркуляторы воздуха, которые должны обеззараживать воздух в помещениях.

Пока было закуплено из расчета одного прибора на несколько классов. Если будет востребовано, каждый класс будет укомплектован таким прибором.