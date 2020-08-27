Часовая встреча незаметно переросла в более чем двухчасовой разговор. Фото: ЗСТО

Встреча спикера областного парламента с редакторами печатных СМИ была камерной ввиду малого количества областных редакций газет, существующих на данный момент. А «Комсомольская правда»-Тверь», представляя, как и коллеги, еженедельник, была ещё и единственной ежедневной газетой, работающей в регионе.

Вначале председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев рассказал об итогах весенней сессии, которая пришлась и на референдум по Конституции и выдержала испытание коронавирусом. Кстати, коронавирус подвигнул парламентариев на проведение большого количества онлайн-мероприятий - экспертных советов и рабочих совещаний. Это Сергей Анатольевич отнёс к плюсам, позволившим парламентариям освоить новый формат общения.

- Мы поняли, что такие формы, которые мы раньше не использовали, вполне эффективны, - сделал вывод спикер. Что касается в целом весенней сессии, то мы писали о ней много, поэтому оставим её в стороне, ведь наша встреча ставила целью поговорить о том, что остаётся за границами сессий и официальных документов. И, хоть встреча была без лишних формальностей, честь первым задать вопрос Сергею Голубеву выпала автору этих строк.

- Сергей Анатольевич, вы работаете в Законодательном собрании третий созыв, среди ваших коллег немало тех, чей парламентский срок превышает и три, и более созывов. У себя или у ваших коллег не замечаете ли профессионального выгорания? Может, глаз уже не так остро смотрит на события, не так быстро их анализируете?

- Я бы тему профессионального выгорания не использовал. Здесь есть и плюсы, и минусы от долгого пребывания в стенах одного учреждения. Я, например, когда 14 лет назад первый раз избирался, считал себя готовым депутатом Законодательного собрания, считал, что всё понимаю. Но здесь существует технология принятия решений, есть знание законов. Избраться депутатом - это, конечно же, важно, но не менее важно понимать, как достигать результатов. Поэтому опыт имеет не меньшее значение, чем живая реакция на те проблемы, которые возникают. Проблема профессионального выгорания в недрах Законодательного собрания решается просто: если депутат выгорел, то ему вряд ли удастся в следующий раз избраться.

- Ну, он может собраться и пару месяцев поработать с избирателями...

- Я считаю, что это мало реально.

Далее Сергей Анатольевич привёл пример депутатов, которые регулярно работают в округах и в итоге на очередных выборах получают хорошие результаты. Сергей Голубев выразил надежду, что среди нынешнего состава Собрания людей с равнодушной позицией к своей работе, с профессиональным выгоранием нет.

Сергей Голубев впервые решил встретиться с редакторами печатных СМИ для неформальной беседы. Фото: ЗСТО

Затем коллеги поинтересовались, какие самые значимые законы были приняты в весеннюю сессию.

- Безусловно, это законы по поддержке малого и среднего предпринимательства и по поддержке социально незащищённых слоёв, принятые в период расцвета коронавируса, - подчеркнул Сергей Голубев и начал детально перечислять «коронавирусные» законы.

Напомним, что это и снижение налоговых ставок, и особый режим для самозанятых. Это пособия для детей, законы, направленные на поддержку многодетных семей. Но речь шла не только о социальной и экономической поддержке населения, говорили и о статусных законах.

- Безусловно яркий пример взаимодействия с правительством Тверской области - Закон о детях войны. В нём были прописаны меры социальной поддержки: приёмы вне очереди и так далее, но в законе была фраза, позволявшая обеспечить и материальную выплату. Мы обсуждали это с губернатором и нынешней весной, к 75-летию Победы, приняли решение о выплате по 3000 рублей детям войны.

Далее речь пошла о работе депутатов в округах, и, конечно же, не могли миновать проблему зарастания территорий борщевиком.

- Мы мониторим ситуацию с борщевиком. У нас в стране есть несколько регионов, которые выплачивают субсидии за мероприятия по предотвращению распространения борщевика. Другие регионы включают борьбу с борщевиком в план по благоустройству территорий в соответствии с разработанными нормативами. Третий вариант - административная ответственность землевладельцев за непринятие мер по уничтожению борщевика. Мы смотрим, как будут реализовывать эти решения.

Ну и, естественно, спросили спикера про отношение к транспортной реформе.

- Очень позитивно отношусь к реформе. Несмотря на все политические разногласия, когда мы принимали основной закон по транспортной реформе, при передаче области полномочий Твери и Калининского района голосование было единогласным, - отметил Сергей Голубев.

Маска не мешала автору статьи беседовать со спикером. Фото: ЗСТО

Не обошли стороной мы и тему численности депутатского корпуса. Сейчас в Законодательном собрании 40 человек. Неужели, если сократить численность вдвое, Собрание будет хуже работать?

- Думаю, что хуже, - отрезал Сергей Анатольевич и просто-таки математически объяснил, почему сокращение невыгодно.

Дело в том, что, согласно регламенту, депутаты стараются пятницу никакими делами не занимать, для того чтобы парламентарии могли поехать в свои районы. У Сергея Голубева, например, четыре района в округе. Раз в месяц он посещает каждый район (сейчас коронавирус внёс в график коррективы). Так вот, если сократить количество депутатов, то представьте, сколько районов на одного депутата выпадет и как часто он сможет их посещать.

Ну а в целом депутатский корпус в области сокращается, создающиеся городские округа тому подспорье. И ещё:

- Мы в этом созыве пошли на беспрецедентный шаг и сократили численность депутатов, работающих на штатной основе. Было 19 человек, стало 11, - отметил Сергей Голубев.

Многое из сказанного на встрече осталось за строками этого текста: что-то ещё ждёт своего часа, о чём-то уже много раз писали. Надеюсь, что такие беседы в узком кругу станут традицией.