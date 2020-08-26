Кому в Твери со 2 по 17 сентября отключат горячую воду

Горячую воду по графику должны отключать на две недели, не больше.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Твери завершаются плановые гидравлические испытания и ремонты водопроводов и в котельных. Последний этап отключений горячей воды должен закончится 17 сентября.
Со 2 по 16 сентября
15 лет октября ул. (51/18, 52, 52к.1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23),
Александра Завидова (26, 28, 30, 34, 36),
Александра Попова (1, 3, 5, 57, 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42),
Богданова (3, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15);
Волоколамский (12, 14, 16/5, 18, 22, 24, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3);
Дарвина пр-д (1, 2, 4к1, 4к2);
Ерофеева (4, 5, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а);
Тамары Ильиной (14),
Ипподромная (1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24);
Кайкова (3,4а, 5, 11);
Коробкова (1, 2, 6);
Победы пр-т (2а, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 8, 8а (д/сад № 48), 10, 11, 12, 12а);
Склизкова (2, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 50/22, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68);
Суворова 1-я ул., 6;
Терещенко (24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4);
Университетский пер. (3, 5, 9, 11);
Фадеева ул. (9, 11, 12, 13(д/сад №3), 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21(д/сад № 15), 22, 24, 26к1, 26к2, 27(Центр гарм. развития (МДОУ № 114), 28к1, 28к2, 30(д/сад № 114), 32, 34к1, 34к2, 36к1, 36к2, 38к1, 38к2;
Чайковского пр-т (1к1, 2, 4,6к2, 6к4, 7, 16, 17, 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а),
Швейников пр-д (2, 3, 4к1, 4к2, 6),
С 3 по 17 сентября
Александра Завидова (3, 14, 17, 19, 21, 25, 27),
Коминтерна (43 под.7,8,9, 43 под С 1-6, 47, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69),
Коробкова (3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18),
Садовая 1-я (40/5),
Садовый пер. (1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15),
Спортивный пер. (1а, 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16),
Суворова 1-я (10),
Фадеева (1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10к1, 10к2),
Чайковского пр-т (25, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 84, 86, 90, 94, 98, 100).